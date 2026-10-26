¡Antioquia bajo el agua! Fuertes vendavales e inundaciones golpearon a Guarne y San Pedro de Urabá

Resumen: Un fin de semana de lluvias intensas, granizadas y vendaval dejó estragos en Guarne y San Pedro de Urabá: un árbol cayó sobre vehículos en el barrio San Vicente, techos salieron volando, la autopista Medellín-Bogotá se inundó y en el barrio Urabá el alcantarillado colapsó y el agua entró a varias viviendas. No hubo heridos. Los vecinos piden mantenimiento urgente de las redes y atención a la margen izquierda del río San Juan.

El invierno no le da tregua a Antioquia. Un fin de semana marcado por lluvias intensas, granizadas y vientos fuertes dejó un rastro de afectaciones en varias subregiones del departamento, con los municipios de Guarne, en el Oriente, y San Pedro de Urabá como dos de los puntos más golpeados por la temporada.

De acuerdo con los reportes recogidos por Blu Radio, la fuerza de la tormenta provocó la caída de árboles, el desprendimiento de tejas, la rotura de ventanales e inundaciones tanto en viviendas como en establecimientos comerciales, una situación que mantuvo ocupados a los organismos de socorro durante buena parte del fin de semana.

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Guarne: un árbol cayó sobre varios vehículos

En Guarne, uno de los hechos más llamativos ocurrió en el barrio San Vicente, donde un árbol de gran tamaño no resistió la fuerza del vendaval y terminó sobre varios vehículos que estaban estacionados en el sector. Afortunadamente, y según confirmó la Alcaldía del municipio, no se registraron personas lesionadas durante la atención de las emergencias.

El viento también hizo de las suyas: las ráfagas levantaron las cubiertas de distintas propiedades y se reportaron derrumbes en tramos urbanos y rurales del municipio. La autopista Medellín-Bogotá, una de las vías más transitadas del Oriente antioqueño, tampoco se salvó, pues los grandes volúmenes de agua acumulados sobre la calzada redujeron la visibilidad y complicaron el tránsito de los conductores que se movilizaban por ese corredor.

«El vendaval tumbó estos palos y levantó este techo, entonces, siempre desde allá se deben de estar inundando, creía yo, porque está cayendo todo, sigue lloviendo bastante», relató un habitante de Guarne en medio del aguacero, en declaraciones recogidas por ese medio.

San Pedro de Urabá: el alcantarillado colapsó y el agua entró a las casas

En el barrio Urabá del municipio de San Pedro de Urabá, el panorama fue igual de complicado. La comunidad reportó el ingreso de aguas lluvias y residuales a las viviendas después de que el sistema de alcantarillado se rebosara por la cantidad de agua caída en poco tiempo.

Los habitantes del sector aseguran que las redes no reciben mantenimiento preventivo desde hace varios años, lo que habría agravado la situación. Entre los afectados está una pareja de adultos mayores cuyos enseres resultaron dañados con los últimos aguaceros, una pérdida que para muchas familias de la zona representa años de esfuerzo.

Ante el riesgo que sigue latente por la temporada invernal, los vecinos le piden al alcalde Never Carbajal y a la Administración Municipal una inspección técnica urgente en las tuberías, para que se ejecuten las labores de limpieza requeridas antes de que nuevas lluvias vuelvan a inundar sus hogares.

Además, los residentes solicitan que la Alcaldía mire hacia los pobladores de la margen izquierda del río San Juan, donde las fallas de drenaje amenazan con provocar nuevos desbordamientos si las precipitaciones continúan con esta intensidad.

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La temporada invernal sigue y las alertas continúan

Estas emergencias se suman al difícil panorama que ha enfrentado Antioquia durante las últimas semanas por cuenta de las lluvias. Varias subregiones del departamento han reportado inundaciones, derrumbes y vías afectadas, y las autoridades han insistido en que la temporada aún no termina, por lo que los municipios deben mantener activos sus comités de gestión del riesgo.

El llamado de las autoridades a la ciudadanía es a reportar de inmediato cualquier emergencia a los organismos de socorro, evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de caída de árboles, y seguir las recomendaciones de los concejos municipales de gestión del riesgo, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando las tormentas suelen ser más fuertes en esta época del año.

Mientras tanto, en Guarne y en San Pedro de Urabá la comunidad sigue recogiendo lo que dejó el aguacero del fin de semana, con la esperanza de que las próximas lluvias no encuentren a los municipios en las mismas condiciones de vulnerabilidad.