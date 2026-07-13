Resumen: Un vigilante de TransMilenio fue herido con arma blanca en el Portal Suba tras intervenir con dos hombres que, presuntamente, intentaban ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Los presuntos agresores fueron capturados por la Policía y el trabajador recibe atención médica. TransMilenio y el alcalde Carlos Fernando Galán rechazaron el ataque.

¡Por no pagar el pasaje! Dos colados atacaron con arma blanca a un vigilante en TransMilenio

Un episodio de violencia alteró la operación en el Portal Suba de TransMilenio, en Bogotá, luego de que un integrante del equipo de vigilancia fuera atacado con un arma blanca durante un procedimiento para impedir el ingreso irregular de dos hombres que, al parecer, pretendían evadir el pago del pasaje.

Según informó TransMilenio, lo que comenzó como un requerimiento por parte del personal de seguridad terminó en una confrontación. El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el forcejeo entre varios vigilantes y los presuntos infractores.

La confrontación terminó con un vigilante lesionado

De acuerdo con la información oficial, en medio del altercado uno de los hombres sacó un arma blanca y atacó al vigilante, quien resultó herido.

El trabajador fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Entre tanto, los dos presuntos responsables intentaron huir, pero fueron capturados por uniformados de la Policía dentro de las instalaciones del Portal Suba y puestos a disposición de las autoridades competentes.

#PELIGRO. Video muestra a par de chirretes con cuchillos atacando a guardas del portal Suba en TransMilenio tras intentar ingresar sin pagar su pasaje. El video registra la tensa situación donde uno de los trabajadores terminó lesionado mientras la Policía detuvo a los agresores. pic.twitter.com/ThDu6MXf6q — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 12, 2026

TransMilenio rechazó la agresión

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras lo ocurrido, la empresa condenó el ataque contra el integrante de su equipo de vigilancia y destacó la labor que desempeña este personal para el funcionamiento del sistema.

Esto le podría interesar: Gritos en el tercer piso alertaron a la familia: El trágico feminicidio que enluta al barrio Popular

“TRANSMILENIO S.A. rechaza cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema. Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”, aseguró la empresa.

La entidad también recordó que el pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del sistema y advirtió que la evasión afecta el servicio para los millones de ciudadanos que cumplen con esta obligación. Asimismo, hizo un llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto para evitar que situaciones como esta vuelvan a presentarse.

Galán rechazó el ataque

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el caso y expresó su respaldo al personal encargado de la seguridad del sistema de transporte.

“No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa del sistema de transporte público. Atacar a un vigilante es atacar a la ciudad. Tendrán que responder ante la Justicia”.

Las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente contra los dos hombres capturados por estos hechos.