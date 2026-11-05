¡No aprenden! Capturan a pareja de presuntos cosquilleros que habrían robado un celular en TransMilenio

Resumen: Resumen: Un hombre y una mujer fueron capturados en flagrancia en la estación Avenida Primero de Mayo de TransMilenio, señalados de hurtar un celular mediante cosquilleo. La víctima reconoció su teléfono y al hombre le hallaron una navaja. Él había recuperado su libertad hace un mes y ella había sido capturada una semana antes por un hecho similar.

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Los uniformados recuperaron el teléfono hurtado y le hallaron una navaja a uno de los detenidos, en hechos ocurridos en la estación Avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá.

Un hombre y una mujer fueron capturados en flagrancia en el sistema TransMilenio, señalados de participar en el hurto de un teléfono celular mediante la modalidad conocida como cosquilleo. El procedimiento se adelantó en la estación Avenida Primero de Mayo, una de las más transitadas del sur de la capital.

De acuerdo con las versiones preliminares, uniformados del Grupo de Transporte Masivo adelantaban labores de patrullaje en la estación cuando el personal de seguridad del lugar los alertó sobre un presunto hurto que acababa de presentarse. La rápida reacción permitió interceptar a los dos señalados antes de que se retiraran del sitio.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el dispositivo móvil, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Además, al practicarle el registro personal al hombre, le habrían hallado una navaja, un elemento cortopunzante que también quedó en poder de las autoridades.

La víctima del hurto reconoció de inmediato su teléfono celular entre los elementos recuperados durante el procedimiento, lo que permitió que el dispositivo quedara registrado como evidencia dentro de la actuación y se avanzara en su devolución.

Reincidentes en el mismo delito

Al verificar los antecedentes de los capturados, se constató que ambos registran anotaciones judiciales por el delito de hurto. En el caso del hombre, se estableció que había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, mientras que la mujer había sido capturada apenas una semana atrás por un hecho similar, ocurrido en la troncal NQS.

Los dos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes en este caso.

¿En qué consiste la modalidad de cosquilleo?

El cosquilleo es una modalidad de hurto en la que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para sustraer celulares, billeteras y otros objetos personales de los bolsillos o bolsos de las víctimas, sin que estas se percaten de inmediato. En el sistema de transporte masivo, los responsables suelen actuar en las horas pico, cuando estaciones y articulados van llenos y los usuarios van distraídos o apretujados entre la multitud.

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En algunos casos, quienes se dedican a esta práctica actúan en grupo: mientras una persona bloquea el paso o distrae a la víctima, otra realiza la sustracción y una tercera recibe el elemento hurtado, lo que dificulta su recuperación si no hay una reacción inmediata.

Ante este tipo de hechos, las autoridades recomiendan a los usuarios mantener los elementos personales en bolsillos internos o en las maletas llevadas al frente del cuerpo, evitar sacar el celular cerca de las puertas de los buses y de las estaciones, y permanecer atentos a quienes se acercan de manera sospechosa en medio de las aglomeraciones.

En lo que va corrido del año, las capturas por esta modalidad se han presentado tanto dentro de los vagones como en las plataformas de las estaciones, por lo que la cooperación entre los vigilantes del sistema, los operadores de las cámaras de seguridad y los uniformados que patrullan ha sido clave para reaccionar en pocos minutos cuando se presenta un robo.

También invitan a reportar de inmediato cualquier hurto o hecho sospechoso al personal de seguridad de las estaciones o a través de la línea de emergencias 123, pues la denuncia oportuna permite reaccionar con rapidez, como ocurrió en este caso, y adelantar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y control en estaciones, portales y articulados de TransMilenio para prevenir los hurtos y fortalecer la seguridad de quienes usan a diario el sistema de transporte público en Bogotá.

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