¡Qué gravedad! Barrios enteros del sur de Florida siguen inundados tras cuatro días de lluvias

Resumen: Fuertes lluvias torrenciales azotan el sur de Florida desde el lunes 2 de noviembre, con acumulados de más de 30 centímetros en el condado de Broward. Barrios de Davie, Southwest Ranches y Plantation siguen inundados: hay vecinos atrapados desde hace cuatro días, colegios cerrados y puestos de votación reubicados. Las autoridades piden evitar las vías cubiertas de agua.

El sur de Florida, en Estados Unidos, vive una semana para el olvido. Desde el lunes 2 de noviembre, lluvias torrenciales no han dado tregua en la región y varios barrios del condado de Broward amanecen inundados, con casas rodeadas de agua, vehículos atrapados y calles que parecen ríos.

Los acumulados de lluvia han sido impresionantes. Según los reportes meteorológicos, algunas zonas de Broward recibieron más de 30 centímetros de agua en pocos días. En Sunrise se registraron más de 17 centímetros, en Weston cerca de 15 y en Davie más de 13, cifras que explican por qué el agua simplemente no tiene por dónde salir.

Davie, uno de los municipios más golpeados

En Davie, el barrio Paradise Village, ubicado cerca de la State Road 84 y la Flamingo Road, quedó convertido en una laguna. El desbordamiento de un lago cercano dejó varias casas literalmente rodeadas de agua y las autoridades tuvieron que instalar cinta de precaución entre el andén y el lago, porque ya no se distinguía dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro.

Las imágenes del sector muestran vehículos y camionetas abriéndose paso entre calles completamente anegadas, mientras los vecinos tratan de llegar a sus casas como pueden. El colegio católico St. Bonaventure, de Davie, tuvo que cerrar sus puertas por las inundaciones.

Cuatro días atrapados en Southwest Ranches

La situación es igual o más dura en Southwest Ranches, donde los residentes del barrio Vista Filare llevan cuatro días sin poder salir de sus casas con normalidad. Las calles y las entradas de los garajes siguen bajo el agua.

«¿Qué es, jueves? Cuatro días atrapados. A mi vecina le tocó llevar a mi hija al colegio», contó Rafael Ros, un vecino que no ha podido parquear en su propia entrada desde el lunes, cuando la lluvia inundó su garaje. «Llegamos de otra zona inundada y mi carro quedó en la entrada del vecino; desde entonces no he podido sacarlo», agregó.

Aunque en algunas zonas el agua ha comenzado a bajar lentamente, el malestar crece. En Paradise Village, el vecino Jerry Martinez resumió la frustración de muchos: «¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde están las autoridades? Necesitamos ayuda». Medios locales aseguran que el municipio de Davie no ha respondido hasta ahora las solicitudes de comentarios sobre sus planes para manejar las inundaciones.

Ricky Rivera, otro residente del sector, señaló que los niveles del agua han empezado a descender de manera lenta, pero no lo suficiente para devolverles la tranquilidad.

Avisos en dos condados y hasta elecciones afectadas

Las lluvias obligaron a emitir avisos de inundación en partes de los condados de Broward y Miami-Dade. La emergencia llegó en plena jornada electoral en Estados Unidos: varios puestos de votación tuvieron que ser reubicados por el agua y los colegios públicos de Miami-Dade, Broward y Palm Beach permanecieron cerrados.

Plantation, otro municipio vecino, también reportó sectores inundados tras tres días de aguaceros continuos.

Un video que circula en redes sociales muestra la magnitud de la emergencia: barrios residenciales severamente inundados, con casas, vehículos y calles totalmente anegados. Las autoridades insisten en pedirle a la comunidad que evite transitar por vías cubiertas de agua, mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona.

Los meteorólogos señalan que estas rondas de lluvias y tormentas eléctricas han sido inusualmente persistentes para la época, alimentadas por la humedad tropical que se ha estacionado sobre la península, y aunque el agua empieza a ceder en algunos puntos, los vecinos afectados siguen esperando respuestas concretas para recuperar la normalidad en sus barrios.

El parte meteorológico no da un alivio inmediato: los pronósticos mantienen posibilidad de nuevos aguaceros en los próximos días, por lo que las autoridades piden no bajar la guardia y reportar cualquier emergencia.

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