¡Emergencia total en Acandí! Cinco ríos se desbordaron y 2.500 personas lo perdieron todo

Resumen: Cinco ríos se desbordaron al mismo tiempo en Acandí, Chocó, y dejaron la cabecera municipal bajo el agua. Unas 2.500 personas resultaron afectadas, según el alcalde Luis Fernando Martínez, quien aseguró que es la peor inundación en la historia del municipio: el agua superó el metro y medio, se perdieron cultivos y está en riesgo la seguridad alimentaria. La Alcaldía adelanta el censo de damnificados y pidió ayuda urgente al Gobierno Nacional.

La emergencia invernal volvió a golpear con dureza al Chocó. En Acandí, municipio fronterizo con Panamá, cinco ríos se desbordaron al mismo tiempo por cuenta de las intensas lluvias y dejaron la cabecera municipal bajo el agua, en lo que las autoridades locales ya califican como la peor inundación en la historia de la población.

Según el alcalde Luis Fernando Martínez, el nivel del agua subió más de un metro y medio y sorprendió a familias que jamás habían visto entrar el agua a sus casas. La cifra preliminar habla de unas 2.500 personas afectadas, entre damnificados de la zona urbana y de la zona norte del municipio, donde el comercio y las viviendas quedaron gravemente golpeados.

«Gente que lo ha perdido todo, sus colchones, neveras, gente que hoy realmente al menos de pronto les quedó el techo. Ya toda la administración salió a hacer el censo específico, pero el equipo salió a pie a revisar, y mucha gente tiene muy poco que tomar, y perdieron desde ropa, colchones, electrodomésticos, todo», relató el mandatario sobre la magnitud del drama que viven los acandiseños.

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Una inundación que superó los registros históricos

El alcalde Martínez aseguró que la emergencia superó la calamidad, pues toda la cabecera municipal y la zona norte de la población quedaron afectadas. Además, denunció que las ayudas para mitigar los riesgos nunca llegaron al municipio y que hoy los habitantes están pagando las consecuencias de esa falta de prevención.

El propio mandatario puso en perspectiva la gravedad de la creciente con un dato que estremece: en algunas viviendas el agua alcanzó 1,80 metros de altura. «Eso ocasionó que hoy la cota de inundación haya superado la de la historia. Gente a la que nunca le había llegado el agua a su casa. Yo estuve en casas donde el nivel de inundación en un hogar, yo mido 1.80 y exactamente ahí se ve la marca de 180 centímetros dentro de la casa», contó.

Los barrios de la cabecera municipal amanecieron convertidos en ríos de lodo, con enseres flotando y familias tratando de rescatar lo poco que pudieron salvar. Las labores de censo de damnificados avanzan a pie, porque varias calles siguen intransitables por el nivel del agua.

En riesgo la seguridad alimentaria por la pérdida de cultivos

La tragedia no se quedó en la zona urbana. El alcalde advirtió que los cultivos de la región también quedaron bajo el agua, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de un municipio que ya padece las dificultades propias de la frontera. A toda la población, dijo, le tocará empezar desde cero.

Ante este panorama, la administración municipal elevó una petición al Gobierno Nacional para que apoye a Acandí a superar una emergencia que, según el mandatario, no les ha dado tregua desde principios de 2026 por cuenta de los frentes fríos que han azotado la región.

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Acandí pide ayuda urgente al Gobierno Nacional

La solicitud del alcalde Martínez es clara: el municipio necesita ayuda humanitaria de inmediato. Agua potable, alimentos, colchones y elementos de aseo son las prioridades mientras avanza el censo oficial de damnificados que adelanta la administración local.

Mientras tanto, la preocupación crece por lo que viene. Las lluvias continúan en la región del Urabá chocoano y el Darién, y los cinco ríos que se desbordaron mantienen en vilo a las comunidades ribereñas, que temen una nueva creciente en medio de la temporada invernal más cruda que recuerdan.

Las autoridades departamentales del Chocó también están atentas a la evolución de la emergencia, que se suma a la difícil situación que ya enfrentan varios municipios del departamento por las afectaciones invernales de las últimas semanas. La prioridad, insisten en Acandí, es que la ayuda llegue antes de que la crisis humanitaria sea aún mayor.