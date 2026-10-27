¡Uy! Avistan tiburones blancos cerca de una playa de California y recomiendan no entrar al mar

Resumen: Autoridades de Pacific Grove, en California, recomendaron no entrar al agua en la playa Lovers Point tras avistamientos de tiburones. Días antes, un dron captó a cinco tiburones blancos a unos 180 metros de la costa, cerca de Marina. Las playas siguen abiertas, pero piden no nadar ni surfear mientras dure la alerta.

Las autoridades de Pacific Grove, en el condado de Monterey, en California (Estados Unidos), recomendaron a los bañistas no entrar al agua en la playa Lovers Point, tras avistamientos de tiburones en la zona. La advertencia se conoció en las últimas horas y llega pocos días después de que un dron captara a cinco tiburones blancos nadando a apenas 200 yardas de la costa, cerca del Sanctuary Beach Resort, en la vecina ciudad de Marina.

Foto de archivo.

Según medios locales, el aviso llegó después de que una foca mordida apareciera cerca de la orilla, con sangre visible en el agua; las autoridades no han identificado al animal involucrado.

Aunque la playa sigue abierta al público, la Policía de Pacific Grove señaló que no es recomendable nadar, practicar surf ni realizar otras actividades acuáticas mientras dure la presencia de los escualos cerca de la costa. Se trata de una medida preventiva: hasta el momento no se ha reportado ningún ataque a bañistas en el sector.

La advertencia se conoce días después de que el video de un dron registrara a cinco tiburones blancos a unas 200 yardas (aproximadamente 180 metros) de una playa ubicada cerca del Sanctuary Beach Resort, en Marina, también en el condado de Monterey. El material fue grabado por Evan Brodsky, de la empresa de paseos en bote Sanctuary Cruises, alrededor de las 10:00 de la mañana del martes 20 de octubre.

Según explicó Brodsky, el grupo estaba integrado por cuatro tiburones juveniles y una hembra adulta que, calculan, mide más de 14 pies de largo, es decir, más de 4,2 metros. Las imágenes muestran a los animales nadando con tranquilidad, pero muy cerca de la línea de playa, lo que encendió las alarmas de las autoridades locales.

Ese avistamiento ocurrió mientras seguía vigente una alerta de los Parques Estatales de California para la cercana playa estatal de Marina, luego de que, durante el fin de semana anterior, un tiburón blanco fuera grabado en video saltando por fuera del agua a pocos metros de la orilla. La entidad confirmó de manera independiente que el salto correspondía a un tiburón blanco, al cotejar la hora de ese video con la de otra grabación hecha desde la zona de surf, que coincidía con el mismo hecho.

“Dado el lugar donde estaba parada la persona que grabó y la hora exacta de su video, que coincide a la perfección con la hora de la grabación de la zona de surf, es muy probable que se trate del mismo tiburón”, explicó Mike Dippel, jefe de guardaparques de los Parques Estatales de California, al referirse a ese registro.

Los expertos en fauna marina recordaron que no se trata de un comportamiento extraño. Con la llegada del otoño, los tiburones blancos suelen regresar a la Costa Central de California durante su migración anual, por lo que los avistamientos aumentan en esta época del año y las autoridades piden extremar las precauciones a quienes visitan las playas.

“Es esa época del año. En octubre y los meses de otoño es cuando los tiburones blancos tienden a regresar y migrar hacia la Costa Central. Así que simplemente hay que estar atentos y tener precaución al surfear, nadar o hacer cualquier actividad en el agua en esta zona durante esta temporada”, señaló Dippel.

Por eso, la recomendación de las autoridades es clara: aunque las playas permanecen abiertas, lo mejor es mantenerse por fuera del agua mientras se mantengan los avistamientos. Los guardaparques y la Policía local siguen monitoreando la costa del condado de Monterey para informar cualquier novedad.

Lovers Point no es una playa ajena a este tipo de incidentes. El 21 de diciembre de 2025, la nadadora Erica Fox, de 55 años, desapareció durante un nado en grupo en esa misma cala, después de que testigos dijeran haber visto a un tiburón saltar con lo que parecía una persona; su cuerpo fue recuperado seis días después cerca de Davenport. En 2022, otro nadador, Steve Bruemmer, sobrevivió a un grave ataque de tiburón en el mismo sector. Las autoridades recuerdan, eso sí, que los ataques a humanos siguen siendo excepcionalmente raros y que la alerta actual no implica el cierre de la playa.

El tiburón blanco es uno de los depredadores marinos más grandes del mundo. Un ejemplar adulto puede superar los seis metros de largo y pesar más de dos toneladas. Su presencia cerca de las costas es habitual en varias zonas del Pacífico estadounidense, especialmente en los alrededores de la bahía de Monterey, conocida por su abundante fauna marina.

Los avistamientos de tiburones en esta zona del Pacífico suelen aumentar entre agosto y noviembre, cuando los animales se acercan a la costa en busca de focas y leones marinos, sus presas habituales. Especialistas recuerdan que, aunque los ataques a humanos son poco frecuentes, la mayoría de incidentes se registra en condiciones en las que el animal confunde al bañista o al surfista con una presa.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ataques a personas en el condado de Monterey durante esta temporada. Sin embargo, insisten en que la mejor forma de evitar un incidente es respetar las recomendaciones y abstenerse de ingresar al agua en las playas señaladas mientras la alerta esté vigente.

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