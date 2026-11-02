Resumen: Ayawarin Pradabyat, una promesa del golf tailandés de solo 15 años, murió tras ser alcanzada por un rayo durante un torneo juvenil en Chachoengsao. Su familia cuestiona que el juego no se suspendiera pese a la tormenta y pide más seguridad en los campos.

¡Qué dolor! Golfista de 15 años murió después de que un rayo la alcanzara en pleno torneo

El deporte mundial está de luto. Una prometedora golfista tailandesa de apenas 15 años perdió la vida después de que un rayo la impactara en plena competencia juvenil, una tragedia que conmociona a Tailandia y que tiene a su familia pidiendo cambios urgentes en la seguridad de los torneos de golf.

Se trata de Ayawarin Pradabyat, conocida cariñosamente como Aya, quien competía el domingo 1 de noviembre en un torneo juvenil en un campo de golf del distrito de Bang Nam Priao, en la provincia de Chachoengsao, en el centro de Tailandia.

Un rayo en pleno torneo

De acuerdo con el relato de su familia, recogido por el medio Khaosod English, la tarde del domingo una fuerte tormenta eléctrica se desató sobre el campo, ubicado en la carretera Ongkharak-Bang Nam Priao, en el subdistrito de Don Ko Ka.

La abuela de la menor, Aphorn Pradabyat, de 67 años, contó que antes del impacto mortal ya habían caído dos rayos en la zona durante la tarde, sin que los organizadores del torneo ordenaran suspender el juego.

Cerca del hoyo 11, alrededor de las 4:00 de la tarde, un tercer rayo impactó a Aya mientras jugaba acompañada de otras tres o cuatro golfistas y sus caddies. Su madre, Natcha Pradabyat, de 49 años, esperaba en la casa club sin imaginar lo que ocurría en el campo.

La descarga eléctrica también hirió a una caddie de 31 años, identificada como Saithan, quien permanecía bajo estricta observación médica, según informó The Nation.

Luchó toda la noche por su vida

Los equipos de rescate encontraron a Aya inconsciente y sin signos vitales. Le practicaron reanimación cardiopulmonar en el lugar y lograron recuperar su pulso antes de trasladarla al hospital Bang Nam Priao; después fue remitida al hospital Buddhasothorn, donde continuó en estado crítico.

Según contó su madre, el corazón de la niña estuvo detenido casi una hora antes de que el personal médico lograra reanimarla. Durante toda la noche necesitó repetidos intentos de reanimación, mientras su condición seguía siendo crítica.

La familia relató que Aya se aferró a la vida el tiempo suficiente para que su padre, que trabajaba en Myanmar, pudiera regresar y despedirse de ella. La menor murió finalmente en la mañana de este lunes 2 de noviembre, poco después de la llegada de su papá.

«Ningún padre dejaría ir a su hijo por voluntad propia. Pero si aferrarnos significa causar más dolor a nuestra querida hija, tenemos que dejarla ir en paz», escribió su madre en Facebook, donde la familia confirmó la muerte a través de la cuenta «Icezy Aya Ivy Pradabyat». «Luchaste muy fuerte, mi amada Aya. Descansa en paz, mi tesoro».

Cuestionamientos a la organización del torneo

La tragedia dejó dudas sobre la manera en que se manejó la competencia durante la tormenta. La abuela de Aya cuestionó que el juego no se hubiera detenido pese a los rayos previos y se preguntó si los organizadores permitieron que continuara por querer terminar el torneo rápidamente, algo que no ha sido confirmado.

La familia también cuestionó que no hubiera una ambulancia apostada en el campo, lo que habría retrasado el traslado de la menor al hospital. Hasta el momento, el campo de golf y los organizadores del torneo no han respondido públicamente a estos señalamientos, y la versión de la familia sobre las medidas de seguridad no ha sido verificada de manera independiente.

Con el dolor a cuestas, Natcha hizo un llamado para que la muerte de su hija no se repita: «Que el caso de Aya sea el primero y el último de este tipo que involucre a una golfista juvenil», escribió. «Exhorto a todos los campos de golf y organizadores de torneos a tener medidas adecuadas para prevenir este tipo de incidentes y responder lo más rápido posible cuando ocurran emergencias. Nadie debería volver a sufrir una pérdida como esta».

Una promesa del golf tailandés

Aya no era una niña cualquiera con un palo de golf. Era una golfista juvenil destacada, ganadora de premios en varios torneos, que ya había representado a su provincia y era considerada como jugadora de reserva para el equipo provincial de golf de Chon Buri.

Su muerte enluta al deporte tailandés y ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde miles de personas se han despedido de ella. La familia informó que este lunes llevaría su cuerpo de regreso a casa; según The Straits Times, recibiría ritos funerarios islámicos en Pattaya.

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