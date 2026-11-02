Resumen: Las familias identificaron en un comunicado a siete de las nueve víctimas del choque de la avioneta en Palm Beach: el empresario de Austin Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, dos amigas de la familia y la niñera. Los dos tripulantes aún no tienen confirmación oficial.

Identifican a las víctimas del choque de avioneta en Florida: empresario de Austin y su familia entre ellas

Las familias de las víctimas del accidente aéreo del domingo en el condado de Palm Beach, Florida, dieron este lunes un paso clave en medio del duelo: en un comunicado conjunto identificaron a siete de las nueve personas que murieron cuando el Learjet 60 se precipitó sobre una zona residencial de Greenacres, en el sur de Florida.

Se trata del empresario tecnológico de Austin, Texas, Adam Robinson; su esposa, Helen Sharp; los dos hijos de la pareja, Emma, de 4 años, y Charlie, de 2; las amigas de la familia Rachael Reed y Charmi Fehr, y Anita Maria Cetina, la niñera de los niños.

Foto: CBAustin

«El romance que durará para siempre»

En el comunicado, difundido este lunes en la tarde, las familias describieron a Robinson y Sharp como «el romance que durará para siempre» y aseguraron que «su calidez, su generosidad y su don para hacer que las personas se sintieran bienvenidas tocó muchas vidas. Su pérdida será sentida profundamente por todos los que los amaron y por aquellos a quienes ellos amaron». De Emma y Charlie dijeron que eran «la luz de sus vidas» y recordaron a Robinson y Sharp como ºpadres entregados».

Robinson, graduado de la Universidad Rice, trabajó cerca de una década en Wall Street antes de pasarse al mundo de la tecnología: fundó la empresa de inteligencia artificial GetEmail y después Retention.com (2020) y RB2B (2023), dos compañías de software de marketing enfocadas en identificar visitantes anónimos de sitios web, que levantó sin inversión de capital de riesgo y de las que era CEO, según su perfil profesional. Sharp era CEO y socia fundadora de la firma Influential PR y en los últimos meses había comenzado una empresa de cerámica tras mudarse a Aspen, Colorado.

De Reed y Fehr, que eran pareja, el comunicado señala que estaban «llenas de alegría y aventura» y que «amaban a los suyos con fuerza, plenamente y sin dudarlo». Sobre Cetina, las familias escribieron que cuidó a Emma y Charlie «con ternura y devoción», que era «verdaderamente parte de la familia» y que deja «un legado de amor incondicional». Los allegados agradecieron a los equipos de emergencia y a la comunidad del condado de Palm Beach por su apoyo, y dijeron que sus corazones también están con las familias de los pilotos.

Tripulantes aún sin confirmación oficial

En el avión también murieron los dos miembros de la tripulación. Las autoridades no han revelado oficialmente sus nombres y advirtieron que la identificación formal de las víctimas podría tomar tiempo, pues será necesario cotejar ADN. «Es un proceso largo, así que yo no asumiría nada de inmediato», señaló Joseph Abruzzo, administrador del condado de Palm Beach.

El capitán fue identificado este lunes como Jeff Gregory, de 55 años. Un portavoz de East Coast Jets, compañía chárter donde Gregory trabajó en 2016 y 2017, confirmó su muerte a medios estadounidenses: «Estamos profundamente entristecidos al saber que el capitán Jeff Gregory estaba entre quienes perdieron la vida en el trágico accidente aéreo de ayer en Palm Beach». El sitio TMZ también lo identificó a partir de un familiar.

Medios como The New York Times y el New York Post identificaron a la copiloto como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, a partir de declaraciones de su madre, pero las autoridades no lo han confirmado. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes de graduarse del bachillerato, y aprendió a volar con su padre, también piloto. Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) muestran que contaba con certificado de piloto comercial y una habilitación que le permitía volar el Learjet 60, aunque no para ejercer como piloto al mando.

La investigación, en curso

Unos 20 investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan en la escena, en un operativo que tomará varios días. El principal obstáculo, según el investigador a cargo, Tim Monville, es recuperar los restos principales de la aeronave del cráter que el impacto abrió sobre la vía. Hay indicios tempranos de que el avión pudo comenzar a desintegrarse antes de tocar el suelo, en un campo de escombros de cerca de 800 metros de largo repartidos entre campos de béisbol, negocios y propiedades residenciales.

El jet, operado por Aurora Aviation (Upper Jets) como vuelo chárter, había despegado del aeropuerto Austin-Bergstrom con destino a North Eleuthera, en las Bahamas. Antes de caer, la tripulación reportó hielo y turbulencia, pidió ascender a 37.000 pies y luego declaró emergencia en medio de una picada que superó los límites de diseño de la aeronave. Una persona en tierra sufrió una lesión en una pierna y unas 400 fueron evacuadas del sector mientras avanzan los trabajos.

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