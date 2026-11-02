Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, bazuco y base de coca en Guarne

Resumen: En Guarne, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre de 34 años al que le hallaron 30 cigarrillos con marihuana, 40 bolsas de bazuco y 10 bolsas de base de coca. El capturado y las sustancias quedaron a disposición de la Fiscalía 125 Local de Rionegro.