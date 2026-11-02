Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, bazuco y base de coca en Guarne

Resumen: En Guarne, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre de 34 años al que le hallaron 30 cigarrillos con marihuana, 40 bolsas de bazuco y 10 bolsas de base de coca. El capturado y las sustancias quedaron a disposición de la Fiscalía 125 Local de Rionegro.
En Guarne, el sábado 31 de octubre de 2026, a la 1:00 de la tarde, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un hombre de 34 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Durante el procedimiento le fueron hallados 30 cigarrillos que contenían marihuana, 40 bolsas herméticas con bazuco y 10 bolsas herméticas con base de coca.
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El capturado y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía 125 Local de Rionegro para las actuaciones judiciales correspondientes.
En la fotografía se observa al capturado custodiado por dos uniformados, junto a las sustancias incautadas.
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