Resumen: Una patrullera rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado en una cicloruta de Bogotá. El pequeño recibió atención médica y las autoridades investigan el abandono.

¡Qué dolor! Abandonaron a un bebé recién nacido en una cicloruta de Bogotá y una patrullera lo rescató

Una patrullera de la Policía protagonizó un acto que ha conmovido a Bogotá: rescató a un bebé recién nacido que había sido abandonado en una cicloruta de la capital y lo llevó en brazos hasta un punto de atención para que recibiera ayuda médica inmediata.

El dramático hallazgo quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa a la uniformada llegar con el pequeño en brazos y pedir asistencia al personal de salud con visible preocupación.

Según las versiones preliminares, el recién nacido todavía tenía rastros de sangre y el cordón umbilical, lo que indicaba que había llegado al mundo poco antes de ser encontrado.

El hecho ha generado conmoción entre los capitalinos, que destacan la humanidad de la uniformada al tomar al bebé en sus brazos y buscar ayuda de inmediato, en medio de una situación que pudo terminar en tragedia.

«Todavía tiene sangrecita»: el angustioso diálogo que quedó en video

En la grabación se escucha a la patrullera explicar las condiciones en las que fue hallado el menor mientras solicita ayuda urgente a una enfermera.

«Abandonado, recién nacido. No sabemos cuántas horas tiene. Todavía tiene sangrecita», se escucha decir a la uniformada, que en la misma conversación advierte sobre la necesidad de atender el cordón umbilical: «Uy. Toca pinzar el ombligo».

La rápida reacción de la patrullera y la atención del personal de emergencia fueron determinantes para estabilizar al recién nacido, cuyo tiempo de permanencia en la cicloruta no ha podido establecerse.

¿Qué se sabe del estado de salud del bebé?

Tras el rescate, el pequeño recibió los primeros auxilios y quedó bajo valoración médica. La prioridad del personal de salud fue atender el cordón umbilical y verificar sus signos vitales, teniendo en cuenta que presentaba señales de un nacimiento ocurrido poco antes.

Los recién nacidos abandonados requieren atención médica inmediata porque su cuerpo aún no regula bien la temperatura y cualquier exposición prolongada al aire libre puede poner en riesgo su vida. En este caso, la intervención oportuna de la patrullera fue clave para proteger al pequeño.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que el bebé fue dejado en la cicloruta y dar con la persona responsable del abandono.

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En este tipo de casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) suele asumir la protección del menor mientras se define su situación y se garantiza su bienestar.

Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona que habría abandonado al recién nacido ni el punto exacto de la cicloruta donde ocurrió el hallazgo.

El caso recuerda otro parto atendido por policías en Suba

Esta emergencia se conoce pocos días después de otra que también tuvo a uniformados como protagonistas en Bogotá. En el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, patrulleros ayudaron a una mujer que entró en trabajo de parto dentro de un taxi y asistieron el nacimiento del bebé antes del traslado al hospital.

En esa ocasión, la madre, que se encontraba en situación de calle y trabaja en reciclaje, agradeció públicamente a los uniformados por el acompañamiento durante el nacimiento de su hijo. Madre y bebé fueron llevados al Hospital de Suba, donde recibieron atención médica.

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El abandono de recién nacidos sigue siendo una alerta para las autoridades del país. En agosto pasado, en el municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, una bebé fue hallada dentro de una bolsa plástica en un terreno baldío y también fue rescatada con vida por patrulleros que adelantaban labores de vigilancia.

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Las autoridades recuerdan que el abandono de un menor es un delito y que existen canales institucionales para proteger a los niños, niñas y adolescentes en riesgo. La línea 141 del ICBF está habilitada para reportar situaciones que atenten contra su bienestar.