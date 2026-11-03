Resumen: Patrulleros de la Estación de Policía Suba asistieron un parto dentro de un taxi en El Rincón, tras una alerta de la central de radio. Madre e hijo fueron llevados al Hospital de Suba. Según el reporte inicial de la Policía, ella ingresó consciente y el bebé estaba en buen estado de salud.

Un taxi, una emergencia y dos vidas: policías atendieron un parto en plena calle de Suba

Un parto convirtió un taxi en el escenario de una emergencia en Suba, Bogotá. Una mujer dio a luz dentro del vehículo en el sector de El Rincón y recibió ayuda de patrulleros de la Policía Nacional, que llegaron después de ser alertados sobre lo que estaba ocurriendo.

El caso fue reportado el 3 de noviembre de 2026 por la Policía Metropolitana de Bogotá. La atención se concentró en una ciudadana que estaba en trabajo de parto en un taxi ubicado en la carrera 100A. El nacimiento ocurrió allí, antes de que pudiera ser llevada a un centro asistencial.

Los uniformados estaban realizando labores de patrullaje cuando la central de radio les comunicó la emergencia. Tras recibir la información, se desplazaron hasta el lugar señalado y encontraron a la comunidad pendiente de la situación de la mujer.

La alerta que llevó a los policías hasta el taxi

Al llegar, los integrantes de la Estación de Policía Suba fueron orientados por personas del sector, que les explicaron lo que sucedía dentro del vehículo. Esa información permitió que se acercaran a la madre y comenzaran a prestarle asistencia durante el nacimiento.

La emergencia no terminó con un traslado previo al hospital: el bebé nació dentro del taxi. Los policías auxiliaron a la mujer y al recién nacido en ese lugar y, después, concentraron la atención en llevarlos a recibir una valoración médica especializada.

De acuerdo con el reporte institucional, la madre se encontraba en situación de calle. Ella explicó posteriormente que trabaja en reciclaje y que el comienzo del parto la sorprendió mientras desarrollaba sus actividades.

«Estaba trabajando y no pensé que se me fuera a tener mi bebecito», relató la mujer al recordar lo ocurrido. Su testimonio dio cuenta de lo inesperado de la emergencia que movilizó a los patrulleros y a quienes estaban cerca del taxi.

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Madre e hijo fueron llevados al Hospital de Suba

Una vez atendido el parto, la mujer y el bebé fueron trasladados al Hospital de Suba. El objetivo del traslado fue que ambos recibieran atención de personal de salud después del nacimiento ocurrido en el vehículo de servicio público.

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Según el reporte inicial de la Policía, la madre llegó consciente y el recién nacido se encontraba en buen estado de salud. Esa información corresponde a la primera valoración comunicada tras la emergencia, no a un parte médico posterior sobre su evolución.

Desde el centro asistencial, la mujer expresó su agradecimiento por la ayuda recibida. En particular, mencionó a una patrullera llamada Jessica, a quien reconoció por haberla acompañado durante el nacimiento de su hijo dentro del taxi.

«Le quería agradecer a la Policía Nacional por haber ayudado a mi caso, que tuve mi bebecito en el taxi. Fue la patrullera Jessica la que me atendió», dijo al referirse al apoyo que recibió durante la emergencia.

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El agradecimiento después del parto

La madre también contó cómo se encontraba después de ser llevada al hospital. «Ahorita me encuentro bien acá en el Hospital de Suba y todo está bien gracias a ellos», manifestó al agradecer nuevamente a los uniformados que respondieron al llamado.

La Policía destacó la intervención de sus integrantes y el apoyo de la comunidad para atender la situación. En su reporte resaltó la capacidad de reacción de los patrulleros ante una emergencia que requería asistencia inmediata para proteger a la mujer y a su bebé.

El caso pasó de la alerta recibida por radio a la asistencia dentro del vehículo y, finalmente, a la atención hospitalaria. El primer reporte dejó a madre e hijo bajo cuidado médico, luego de un nacimiento que no alcanzó a esperar la llegada al hospital.