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    ¡Qué frialdad! En una bolsa plástica dejaron tirada a una recién nacida en Vegachí, Antioquia

    Caso conmociona a los habitantes de Vegachí: una recién nacida fue dejada a su suerte en plena madrugada dentro de un terreno baldío.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué frialdad! En una bolsa plástica dejaron tirada a una recién nacida en Vegachí, Antioquia

    Resumen: Policías hallaron a una recién nacida abandonada dentro de una bolsa en el municipio de Vegachí, Antioquia. La menor fue estabilizada en el Hospital San Camilo de Lelis y las autoridades investigan la situación.

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    En un deplorable suceso de orden público que ha generado profunda indignación en el departamento de Antioquia, una recién nacida fue hallada en condiciones de extrema vulnerabilidad durante la madrugada.

    Los hechos se registraron en el barrio Mónaco del municipio de Vegachí, específicamente en la zona del sector Puente Guarapo, donde la comunidad alertó sobre una desgarradora situación en un predio deshabitado.

    La alerta fue emitida por un transeúnte que escuchó llantos provenientes de un lote baldío mientras efectivos de la Policía Nacional adelantaban labores de patrullaje, control y vigilancia.

    Al inspeccionar el terreno, los agentes ubicaron una bolsa plástica y en su interior a la recién nacida, quien tendría cerca de ocho horas de haber llegado al mundo y mantenía todavía parte del cordón umbilical. Ante la emergencia, los uniformados procedieron a extraerla del empaque, brindándole los primeros auxilios y cobijándola con una frazada suministrada por una habitante de la zona.

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    De manera prioritaria, la bebé fue movilizada hacia el Hospital San Camilo de Lelis. En el centro asistencial, el cuerpo médico examinó sus constantes vitales, administró la atención inicial requerida y logró estabilizar su estado de salud. De momento, la niña continúa internada bajo permanente vigilancia del área de pediatría.

    Frente al hallazgo de la recién nacida, las autoridades activaron los protocolos institucionales para el restablecimiento de sus derechos en articulación con la Personería Municipal y la Comisaría de Familia.

    De forma simultánea, la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia asumió las pesquisas pertinentes con el fin de determinar las circunstancias del caso y dar con los responsables del abandono en esta localidad del Nordeste antioqueño.

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