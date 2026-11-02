Resumen: El cantante colombiano Blessd visitó el campamento Cerro La Virgen, en Peñaflor (Chile), y junto a la Fundación Lichnovsky y WATERisLIFE entregó sistemas de filtración de agua a más de 200 familias que no tienen conexión permanente a la red de agua potable.

¡Qué bonito ayudar! Blessd llevó agua potable a más de 200 familias en Chile durante su gira

En medio de su gira por Latinoamérica, el cantante paisa Blessd dejó por un momento los escenarios para visitar una comunidad vulnerable de Chile. El artista colombiano participó en una jornada solidaria que permitió entregar sistemas de filtración de agua potable a más de 200 familias del campamento Cerro La Virgen, en el municipio de Peñaflor, en la Región Metropolitana de Santiago.

La visita ocurrió a solo un día de su presentación en el país austral, dentro de la gira E.P.H.D.M. (El Peor Hombre del Mundo) LATAM Tour. Lejos de las luces y del público, el intérprete recorrió las calles del campamento y habló con los habitantes sobre las dificultades que enfrentan para acceder a un servicio básico.

Una iniciativa para familias sin conexión a la red de agua

Los beneficiarios son familias que no cuentan con una conexión formal y permanente a la red de agua potable. Por eso deben almacenar el suministro que reciben por medio de camiones aljibe, un sistema que no siempre garantiza que el líquido llegue en las mejores condiciones.

La actividad fue financiada por el propio Blessd y por la Fundación Lichnovsky, y contó con la articulación técnica de la organización WATERisLIFE y el apoyo de la Municipalidad de Peñaflor. Gracias a los filtros, las familias podrán tratar el agua que almacenan y consumirla de forma más segura en sus hogares.

Esto le podría interesar: ¡Insólita confesión! Blessd reveló que fue capturado por microtráfico en Bogotá: lo cogieron con 200 dosis

Blessd, junto a su mánager y a un futbolista chileno

El cantante estuvo acompañado por su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, y por el futbolista chileno Igor Lichnovsky, quien impulsa la fundación que lleva su apellido. Juntos conocieron de primera mano la realidad de la comunidad y participaron en la entrega de los equipos.

«Uno a veces no dimensiona, desde la comodidad de su hogar, cómo viven otras personas. Qué bonito poder venir, conocer esta realidad y mostrar que queremos ayudar», afirmó Blessd durante el recorrido.

El artista explicó que esta acción busca extender fuera de Colombia el trabajo social que desarrolla junto a su equipo desde el Barrio Antioquia, en Medellín, donde nació esta labor social.

«No es solamente venir acá y estar por hoy»

Lichnovsky destacó que Blessd decidiera involucrarse de manera personal pese a su agenda internacional. «Que tengan el tiempo, a pesar de su concierto, de su trabajo y de todas sus ocupaciones, de venir al barrio y aportar soluciones es admirable», señaló el futbolista.

Por su parte, María José Terré, directora ejecutiva de WATERisLIFE, explicó que la intervención busca transformar la voluntad de ayudar en una solución concreta para las familias que viven en el campamento.

El intérprete de «El Peor Hombre del Mundo» aseguró además que el compromiso no termina con esta visita. «No es solamente venir acá y estar por hoy», dijo, al dar a entender que el apoyo a la comunidad chilena continuará en el tiempo.

Esto le podría interesar: Blessd reaparece con Manuela QM y le pide perdón: «Eres la mujer más perfecta»

Un gesto que se suma a su trabajo social

La entrega de filtros en Peñaflor se convierte así en una nueva muestra de que el artista quiere dar un alcance internacional a su labor solidaria. La iniciativa nació en su propio barrio de Medellín y ahora llegó a una comunidad chilena que, como contó, vive día a día con dificultades para acceder al agua.

Mientras recorre varios países con su gira, Blessd aprovecha cada parada para acercarse a quienes más lo necesitan. En Chile, su visita dejó filtros en más de 200 hogares y un mensaje claro: ayudar, en sus palabras, es «qué bonito».