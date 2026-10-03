Resumen: Blessd y Manuela QM volvieron a mostrarse juntos públicamente junto a su hijo Caleb, luego de varios meses de rumores sobre su relación. El cantante compartió fotografías familiares y aprovechó la publicación para reconocer sus errores, pedirle perdón a Manuela y destacar su papel como madre de su hijo.

Blessd reaparece con Manuela QM y le pide perdón: “Eres la mujer más perfecta”

Después de varios meses en los que su relación estuvo rodeada de rumores y especulaciones en redes sociales, Blessd y Manuela QM volvieron a mostrarse juntos públicamente. El cantante compartió fotografías en las que aparece acompañado por la creadora de contenido y su hijo Caleb, publicación que acompañó con un mensaje dirigido especialmente a ella.

Más allá de las imágenes familiares, el artista aprovechó la publicación para hacer un reconocimiento público de los errores que, según sus propias palabras, ha cometido durante la relación. En el mismo mensaje destacó el papel de Manuela como madre de su hijo y agradeció que haya permanecido a su lado.

La publicación llega después de un periodo en el que ambos habían reducido su exposición como pareja en redes sociales. Esa situación alimentó diferentes versiones sobre un posible distanciamiento, mientras que algunos de sus seguidores también relacionaban sus apariciones en los mismos lugares con la crianza de Caleb.

Una publicación que cambió el panorama

Las fotografías compartidas por Blessd muestran al cantante junto a Manuela QM y su hijo Caleb, en una escena familiar que volvió a poner la relación de ambos en el centro de la conversación digital.

El artista acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció por su familia y habló de los aprendizajes que han tenido durante su experiencia como padres. También se refirió directamente a Manuela y reconoció públicamente los errores que, de acuerdo con su propio mensaje, han marcado su relación.

“Los amores de mi vida 💙💞 gracias Dios por mi familia y por tantas bendiciones aprendiendo juntos cada día a disfrutarnos esta vida de padres , aunque con miles de errores siempre has estado para mí @manuelaqm__ y eres la mujer más perfecta que pude conocer en mi vida te pido perdón públicamente por todos mi errores y te agradezco por ser la mejor mamá del mundo con mi príncipe !!”, escribió.

Con estas palabras, Blessd expresó públicamente su arrepentimiento y reconoció el lugar que Manuela ocupa en su vida y en la crianza de su hijo.

Meses de rumores alrededor de la pareja

La relación entre Blessd y Manuela QM había permanecido bajo atención de sus seguidores debido a diferentes señales que fueron interpretadas como un posible distanciamiento.

Durante ese periodo, ambos dejaron de mostrar con la misma frecuencia momentos juntos en sus redes sociales. La situación dio pie a especulaciones sobre una eventual ruptura, aunque también hubo momentos en los que fueron vistos coincidiendo en algunos lugares.

En medio de esas versiones, el propio cantante había hablado de su intención de “recuperar el hogar”, mientras la situación sentimental de ambos continuaba generando preguntas entre quienes siguen sus vidas en redes.

Esto le podría interesar: ¡Adiós a una leyenda! Muere Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio, a los 100 años

A esto se sumaron, durante 2026, rumores relacionados con una supuesta infidelidad. En febrero comenzaron a circular en redes sociales presuntos chats que vinculaban a Blessd con otra mujer, en un momento en el que Manuela estaba embarazada.

Sin embargo, las versiones que circularon en redes no fueron presentadas en la información disponible como hechos confirmados por la pareja.

Otra polémica volvió a poner su nombre en redes

La relación de Blessd y Manuela no fue el único asunto que generó conversación alrededor del cantante durante este periodo. Posteriormente, su nombre apareció mencionado en una controversia relacionada con Kris R, Mr Stiven y Karina García.

La discusión surgió a partir de referencias relacionadas con la canción “De Medallo Pa Morovis” y de declaraciones realizadas durante una transmisión en vivo. En ese contexto, Mr Stiven afirmó que Karina García habría estado con Blessd y Kris R en Cartagena.

Ante las especulaciones, Blessd respondió sin confirmar esa versión y manifestó que las personas podían “pensar lo que quieran”.

Hasta ahora, ni el cantante ni Manuela QM han explicado públicamente en detalle cuáles fueron las dificultades que atravesaron como pareja ni han entregado una versión extensa sobre los rumores que los rodearon.

Blessd reconoce sus errores frente a Manuela

La publicación también destacó la relación de Manuela con Caleb. Blessd la calificó como la mejor mamá para su hijo y resaltó el acompañamiento que, según su mensaje, ella le ha brindado.

Las fotografías y las palabras del cantante generaron reacciones entre sus seguidores, especialmente porque aparecen después de un periodo marcado por rumores de separación y diferentes controversias.

Por ahora, lo que queda públicamente expuesto es la nueva aparición familiar de Blessd, Manuela QM y Caleb, junto con el mensaje en el que el cantante reconoce sus errores y ofrece una disculpa pública a la creadora de contenido.