Resumen: Un puma bebé rescatado en Valdivia tras un presunto ataque de perros se recupera en el Parque de la Conservación de Medellín. La lesión en la columna lo dejó postrado, pero recuperó la movilidad con atención especializada. Hoy tiene cuatro meses, ha ganado peso y fuerza y continuará bajo cuidado humano. Se prevé integrarlo gradualmente con otro puma cuando alcance un tamaño adecuado.

De quedar postrado a volver a caminar: la lucha de un puma bebé que hoy cuidan en Medellín

Un puma bebé rescatado en zona rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, recibe cuidados en el Parque de la Conservación de Medellín después de una lesión en la columna que lo dejó sin poder caminar. El cachorro, que hoy tiene cuatro meses, fue encontrado cuando apenas llevaba unas semanas de vida y habría sido atacado por perros.

Una familia campesina lo entregó a Corantioquia, que se encargó de la atención inicial. El aviso permitió que el animal llegara a manos de especialistas y comenzara un proceso de recuperación antes de su traslado a Medellín.

Su historia no termina con haber recuperado la movilidad. Aunque ha ganado peso y fuerza, las condiciones en las que fue encontrado y la afectación sufrida a tan corta edad hacen que necesite continuar bajo cuidado humano especializado.

Una lesión que lo dejó postrado

El cachorro presentaba una contusión a nivel de la columna. Carlos Madrid, líder de bienestar animal del Parque de la Conservación, explicó a Telemedellín que fue hallado herido y que el ataque de perros es la causa presunta de esa lesión.

El daño le impedía caminar, por lo que necesitó manejo médico intensivo. Durante cerca de un mes estuvo bajo atención de Corantioquia y, en ese proceso, logró recuperar la movilidad.

Posteriormente fue trasladado al parque de Medellín, donde continuó el acompañamiento de los profesionales. Su ingreso también estuvo marcado por una baja condición corporal, otra de las dificultades que el equipo ha venido atendiendo.

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El puma ha aumentado de peso y ha ganado masa muscular. Según el reporte sobre su evolución, permanece en un recinto individual, en el que sigue recuperando fuerza mientras crece y recibe los cuidados que requiere.

La mejoría física representa un avance frente al estado en que fue rescatado. Sin embargo, volver a caminar no significa que pueda regresar por su cuenta al bosque: su atención también debe considerar lo que necesita para sobrevivir fuera del cuidado de los especialistas.

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¿Por qué seguirá bajo cuidado especializado?

La lesión ocurrió cuando el animal tenía apenas unas semanas de nacido. A esa edad dependía de su madre, tanto para protegerse y alimentarse como para aprender comportamientos necesarios para la vida silvestre.

Corantioquia ha señalado que no se conoce con certeza si el cachorro es huérfano. Por ello, no puede darse por confirmado qué pasó con su madre ni atribuir su ausencia a una causa específica.

En otros procesos de atención de esta especie, las autoridades ambientales han explicado que las crías aprenden de sus madres a cazar, reconocer amenazas y encontrar refugio. La recuperación clínica y las habilidades de supervivencia son aspectos distintos al evaluar una posible liberación.

En este caso, la información sobre el puma de Valdivia indica que continuará viviendo bajo cuidado humano. El Parque de la Conservación será el espacio en el que reciba atención y seguimiento para su bienestar.

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El siguiente paso será una integración gradual

El plan es que, cuando alcance un tamaño adecuado, el cachorro pueda integrarse al hábitat de otro puma que también llegó al parque por medio de Corantioquia. No se trata de una unión inmediata: su crecimiento y el proceso de adaptación hacen parte de ese camino.

Los dos ejemplares ya han tenido acercamientos graduales, de acuerdo con la información divulgada sobre el caso. Mientras avanza esa etapa, el cachorro sigue en su espacio individual y bajo observación.

El rescate también recuerda la importancia de reportar los encuentros con fauna silvestre herida a la autoridad ambiental. La recomendación es no manipular a estos animales ni intentar liberarlos por cuenta propia, pues una intervención sin orientación puede causarles nuevas lesiones o aumentar su estrés.