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Puerto Triunfo: recuperan una moto reportada como hurtada, avaluada en $7 millones

La Policía recuperó en el sector La Josefina de Puerto Triunfo una motocicleta TVS Raider 125 de placas IHV64H, avaluada en siete millones de pesos y reportada como hurtada.

Publicado por: Instinct

Puerto Triunfo: motocicleta recuperada por la Policía
Puerto Triunfo: recuperan una moto reportada como hurtada, avaluada en $7 millones

Resumen: La Policía recuperó en el sector La Josefina, vía Santuario-Caño Alegre (Puerto Triunfo), una motocicleta TVS Raider 125 de placas IHV64H, avaluada en siete millones de pesos y reportada como hurtada.

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Una motocicleta que estaba reportada como hurtada fue recuperada por la Policía Nacional en el sector La Josefina, en la vía Santuario-Caño Alegre, jurisdicción de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño.

El procedimiento se registró el jueves 15 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Según el comunicado del Departamento de Policía Antioquia, firmado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante de esa unidad, se trata de una motocicleta TVS Raider 125, de placas IHV64H, avaluada en siete millones de pesos, que tenía reporte por el delito de hurto.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta el proceso para su entrega al propietario.

Los operativos de la Seccional de Tránsito en las vías de Antioquia han dejado varios resultados en los últimos días. En Santo Domingo, por ejemplo, fue capturado un hombre que se movilizaba en una moto reportada como hurtada en Medellín.

La presencia de las autoridades en las vías del Magdalena Medio también ha sido reforzada por el Ejército, que desplegó más de 300 uniformados durante el receso escolar en esa subregión y el Nordeste antioqueño.

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