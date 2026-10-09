Resumen: El Ejército Nacional acompaña a las familias que disfrutarán de estos días de descanso y visitarán los diferentes destinos turísticos de la jurisdicción de la Brigada 14, al tiempo que contribuye a la movilidad segura de transportadores, conductores y demás usuarios de las vías.

Ejército desplegó más de 300 uniformados durante el receso escolar en las vías del Nordeste antioqueño y Magdalena Medio

En el Nordeste antioqueño se ha fortalecido la presencia institucional sobre las rutas Anorí–Medellín, Anorí–Campamento y la vía nacional Amalfi–Medellín.

Con el propósito de fortalecer la seguridad, contribuir a la libre movilidad y al bienestar de la ciudadanía durante el receso escolar, la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional ha dispuesto un amplio dispositivo de seguridad sobre los principales corredores viales de los 11 municipios bajo su responsabilidad en las regiones del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño.

Cerca de 300 soldados están desplegados en esta labor, desarrollando tareas de vigilancia, control territorial y acompañamiento a la población civil a través de diferentes puestos de control vial, con los que se busca reafirmar la presencia institucional y generar espacios de cercanía con las comunidades y los visitantes que recorren esta zona del país.

Este despliegue tiene presencia sobre corredores estratégicos como la Troncal del Magdalena Medio, importante vía que comunica el centro del país con la Costa Caribe y por la que se movilizan diariamente miles de viajeros y transportadores. De igual manera, los soldados estarán presentes sobre el corredor vial que conecta a Puerto Berrío con la ciudad de Medellín, ruta que constituye una de las principales vías de acceso entre el Magdalena Medio antioqueño y la capital del departamento.

Las acciones también se desarrollan sobre corredores secundarios de gran importancia para la región, entre ellos la vía que comunica a Puerto Berrío con Puerto Triunfo.

Asimismo, en el Nordeste antioqueño se ha reforzado la presencia institucional sobre las rutas Anorí–Medellín y la vía Amalfi–Medellín, con el propósito de contribuir a las condiciones de seguridad para quienes transitan y visitan estos sectores.

Durante esta jornada, los soldados están presentes en los diferentes puestos de control, acompañados de patrullajes motorizados y labores de vigilancia mediante el empleo de personal y vehículos con entrenamiento especializado, lo que permitirá reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos.

De igual forma, trabajan de manera articulada con la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y las administraciones municipales, con el fin de contribuir a la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes.

De esta manera, el Ejército Nacional acompaña a las familias que disfrutarán de estos días de descanso y visitarán los diferentes destinos turísticos de la jurisdicción de la Brigada 14, al tiempo que contribuye a la movilidad segura de transportadores, conductores y demás usuarios de las vías.

Ante cualquier situación sospechosa, los ciudadanos pueden comunicarse de manera gratuita a las líneas 107 o 147, disponibles las 24 horas del día.