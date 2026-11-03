Resumen: Un hombre fue grabado orinando en plena grada del estadio El Campín durante el concierto de Ryan Castro del sábado 31 de octubre, en Bogotá. El video, compartido por la cuenta de X @PasaenBogota, se volvió viral y causó indignación en redes sociales. El sujeto no ha sido identificado y el hecho no tuvo nada que ver con el artista.

¡Puaj! Hombre se orinó en plena grada de El Campín durante concierto de Ryan Castro

Un hombre protagonizó un bochornoso momento durante el concierto de Ryan Castro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá: habría orinado en plena grada, a la vista de cientos de asistentes que disfrutaban del espectáculo del pasado sábado 31 de octubre.

El hecho se conoció este lunes 3 de noviembre, luego de que la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’ (@PasaenBogota) compartiera un video enviado por uno de sus seguidores. En cuestión de horas, el registro se volvió viral: ya supera las 132.000 reproducciones, tiene más de 700 ‘me gusta’ y acumula decenas de comentarios de indignación.

¿Qué pasó en el concierto de Ryan Castro en El Campín?

En las imágenes se observa a un sujeto con gorra y chaqueta oscura parado en una de las graderías del estadio mientras hace sus necesidades, sin importarle la presencia de otras personas, incluidas mujeres, que se encontraban a su alrededor disfrutando del concierto.

«Este sujeto en el concierto en el Campín de Ryan Castro el sábado se le olvidó dónde quedan los baños y, sin importar la presencia de la gente, mujeres y demás… hizo sus necesidades en la misma grada», escribió la página junto al video, que también fue recogido por Noticias RCN.

Según el relato de los asistentes, el hombre no se retiró del lugar ni buscó los baños habilitados para el público, sino que se alivió ahí mismo, en medio de la tribuna, mientras el show seguía su curso.

Hasta el momento se desconoce la identidad del protagonista del video y ni los organizadores del evento ni las autoridades se han pronunciado sobre lo sucedido.

El video que indignó en redes sociales

#BOGOTÁ. Nos envían: " Este sujeto en el concierto en el campin Ryan Castro el sabado se le olvido donde quedan los baños 🚻 y sin importar la presencia de la gente, mujeres y demas… hizo sus necesidades en la misma grada". https://t.co/ygcqg2dMLw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 3, 2026

La escena desató toda clase de reacciones en plataformas digitales. La mayoría de usuarios cuestionó la falta de respeto del asistente con las personas que estaban cerca, entre ellas mujeres y hasta menores de edad que habían llegado al estadio para ver al artista.

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«Definitivamente la plaga, entre más días, más detestable; así les pongan un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto», comentó un internauta, mientras otro, con ironía, escribió: «Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas… Jamás me lo hubiera esperado».

Vale aclarar que el incidente no tuvo nada que ver con Ryan Castro ni con su equipo de trabajo. El artista urbano se encontraba sobre el escenario al momento de la escena y hasta ahora no se ha referido al tema.

Orinar en espacios públicos tiene sanción en Bogotá

Aunque muchos lo toman a broma, este tipo de comportamientos puede salir caro en la capital del país. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, realizar necesidades fisiológicas en el espacio público es un comportamiento contrario a la convivencia que se sanciona con una multa tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que equivale a $759.200.

Además de la sanción económica, las autoridades pueden imponer programas comunitarios o actividades pedagógicas, como pintar parques o limpiar sitios históricos, para quienes incurran en esta falta.

Una noche que también dejó polémica por la grama

El concierto del artista paisa, bautizado ‘Awooween’ por realizarse en la noche de Halloween, reunió a decenas de miles de fanáticos en el escenario capitalino y tuvo nueve artistas invitados, en una de las jornadas musicales más multitudinarias del año en Bogotá.

Tras el evento, la empresa Sencia reportó marcas en la grama del estadio y anunció la recuperación del césped, en medio de la preocupación por el estado de la cancha que usan Millonarios e Independiente Santa Fe para sus partidos.

Este nuevo episodio se suma a la lista de momentos virales que han dejado los grandes conciertos en la capital del país durante este año, entre los que también estuvieron las rutas especiales de TransMilenio habilitadas para la salida del show.

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