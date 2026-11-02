¿Cómo quedó El Campín tras Ryan Castro? Sencia reportó marcas y anunció recuperación de la grama

Resumen: Sencia informó que la revisión preliminar de la gramilla de El Campín tras el concierto de Ryan Castro no mostró afectaciones generalizadas significativas, aunque detectó marcas superficiales, decoloración puntual y mayor compactación. Anunció tres días de riego, aireación, peinado y corte para preparar la cancha para el partido previsto entre Millonarios y América de Cali el 4 de noviembre.

Minuto30.com .- Después del concierto de Ryan Castro en El Campín, la atención pasó del escenario musical a la cancha. Sencia informó que la revisión preliminar de la gramilla no mostró afectaciones generalizadas significativas, aunque sí detectó marcas superficiales, sectores puntuales con decoloración y una mayor compactación del terreno.

El balance fue divulgado el domingo 1 de noviembre, una vez terminado el retiro de la infraestructura utilizada para Awooween. La empresa anunció una etapa de mantenimiento intensivo de tres días, con la mirada puesta en el siguiente compromiso deportivo previsto en el estadio bogotano.

La evaluación distingue entre los cambios visibles en algunas zonas y el estado general del césped. Según el reporte de Sencia, la grama presentó un crecimiento favorable, pero necesita trabajos de acondicionamiento después de permanecer cubierta durante el espectáculo.

¿Qué encontró Sencia tras el concierto de Ryan Castro?

El show se realizó el sábado 31 de octubre y comenzó aproximadamente a las 8:30 de la noche. La presentación se extendió hasta cerca de las 12:30 de la madrugada del domingo, para una duración aproximada de cuatro horas. Después vino una operación distinta: desmontar las estructuras y liberar la superficie deportiva.

De acuerdo con el informe técnico, ese proceso arrancó a las 3:00 de la mañana y terminó a las 4:00 de la tarde del domingo. En esas 13 horas se retiró el 100 % del montaje. Más de 1.500 personas participaron en la operación que permitió dar paso a las labores sobre la gramilla.

Al revisar el terreno, se encontraron algunas huellas superficiales y áreas con pérdida de color. Sencia relacionó esas condiciones con la cobertura temporal de la cancha y la menor exposición del césped a la luz natural durante el evento. También reportó una compactación mayor por las cargas que soportó la superficie.

El diagnóstico es preliminar. Por eso, el anuncio de mantenimiento no equivale a una certificación definitiva sobre cómo estará el campo al momento del próximo partido: la evolución de la grama seguirá bajo observación, según lo informado por la empresa.

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Riego, aireación y corte para recuperar la cancha

El plan anunciado contempla riego controlado, aireación, peinado y corte. Esas labores se ajustarán a las necesidades que identifique el equipo encargado de la superficie, en lugar de tratar todas las zonas como si presentaran el mismo comportamiento.

Los objetivos señalados son recuperar la coloración natural del césped, reducir la compactación y mejorar las condiciones del terreno para su uso deportivo. Así, el trabajo no se limita al aspecto visual de las marcas que dejó el cubrimiento, sino que también incluye el acondicionamiento de la superficie.

La intervención tiene una fecha de referencia: el miércoles 4 de noviembre está previsto el encuentro entre Millonarios y América de Cali. El reporte sitúa ese compromiso como el siguiente uso deportivo para el que debe prepararse el estadio. No anuncia un aplazamiento del partido.

El nuevo reporte llega después de semanas de seguimiento

El estado de El Campín ya había motivado controles del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. El 23 de octubre, el IDRD anunció un procedimiento administrativo sancionatorio por un presunto incumplimiento contractual de Sencia relacionado con la gramilla y citó al concesionario a una audiencia para el 29 de octubre.

Ese antecedente debe diferenciarse del balance divulgado después de Awooween. El anuncio de apertura del procedimiento no equivalía a una multa impuesta, y la revisión preliminar posterior al concierto no informa una decisión sobre ese trámite. Son asuntos distintos dentro del seguimiento al escenario.

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Por ahora, Sencia señaló que continuará informando sobre la evolución y las condiciones técnicas del césped. El siguiente balance permitirá conocer cómo responde la cancha a los trabajos anunciados, después del desmontaje del concierto de Ryan Castro y antes de su regreso a la actividad futbolística.