Foto de archivo: captura de pantalla de la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez.

Resumen: Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La expareja de Nicolás Petro Burgos aseguró que está aportando las pruebas que conserva sobre esos movimientos. La nota retoma los chats divulgados en 2025 y el reclamo de su defensa por los aplazamientos de la audiencia contra Laura Ojeda.

Day Vásquez y los dineros de la campaña Petro: el expediente que vuelve a sacudir el caso

Day Vásquez habría entregado a agencias de Estados Unidos evidencias sobre el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Los documentos y declaraciones estarían relacionados con los procesos abiertos alrededor de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente.

La expareja de Petro Burgos, quien estuvo a su lado durante la campaña presidencial, figura entre las principales testigos del expediente. Sus afirmaciones hacen parte de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos aportes no reportados y otras actuaciones ligadas al entorno del entonces candidato.

Según informó La FM, que citó a la exnuera de Gustavo Petro, Day Vásquez entregaría a entidades estadounidenses documentos y otros elementos sobre los aportes que habrían llegado a la campaña, y sostuvo que está aportando «todas las pruebas» que conserva sobre esos movimientos de dinero.

El caso de los dineros de la campaña estalló en 2023, cuando la propia Vásquez destapó que Nicolás Petro Burgos habría recibido plata de personas cuestionadas sin que fuera reportada, un escándalo que llevó al hijo del expresidente a la cárcel y a enfrentar un juicio. Desde entonces, Day Vásquez cuenta con un principio de oportunidad y ha sido una de las testigos clave contra su expareja.

Los chats de «drogas, alcohol y prostitutas»

Entre el material que Day Vásquez estaría aportando figuran revelaciones sobre fiestas durante la campaña presidencial. Los antecedentes se remontan a agosto de 2025, cuando se divulgaron conversaciones entre ella y Nicolás Petro Burgos en las que aludían a encuentros ocurridos entre 2021 y 2022 con «drogas, alcohol y prostitutas».

En los mensajes también aparece un «coronel» que habría hecho parte del entorno inmediato del entonces candidato. «¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?», le preguntó Vásquez a Petro Burgos, quien respondió: «No sé, yo creo que él se las consigue».

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Day Vásquez confirmó la autenticidad de los chats, en los que también se alude a videos donde «hay de todo», incluidos «travestis y demás». El expresidente Petro ha negado la existencia de ese material audiovisual y su hijo anunció que presentaría demandas.

¿Por qué Day Vásquez le reclamó a la Fiscalía?

En otro frente, Day Vásquez pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe por qué sigue sin fecha la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro Burgos, investigada por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la violación de sus datos personales, después de tres aplazamientos que han impedido realizar la diligencia.

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La primera cita había sido programada para el 12 de mayo de 2026 y se suspendió por una incapacidad médica de Ojeda. La segunda, prevista para el 3 de junio, tampoco se concretó porque la fiscal delegada y la investigada participaban en otra diligencia. El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio, cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, retiró del expediente a la fiscal Lucy Laborde y la audiencia no pudo avanzar porque no había un fiscal delegado asignado al caso.

Por eso, la defensa de Vásquez, liderada por el abogado Alait de Jesús Freja, invocó el derecho de postulación y pidió al fiscal Juan Martín Parada detalles sobre el estado de la noticia criminal, la eventual nueva convocatoria y las razones que han frenado la audiencia.

Mientras esa respuesta llega, las pruebas que Day Vásquez asegura tener sobre los dineros de la campaña Petro 2022 ya estarían en manos de las autoridades de Estados Unidos, un nuevo capítulo en el caso que tiene a Nicolás Petro Burgos en el centro de la mira de la justicia.