Proyectos de movilidad del Oriente antioqueño: MinTransporte anuncia ruta para sacar adelante 8 obras

Resumen: La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó en una reunión con alcaldes del Oriente antioqueño que los 8 proyectos de movilidad sí se ejecutarán con $160.000 millones de los excedentes de Devimed. El mecanismo se anunciará en los próximos días, antes del plazo del 31 de octubre.

Los 8 proyectos de movilidad que el Oriente antioqueño lleva años reclamando sí se van a ejecutar. Así se lo confirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a los alcaldes de la subregión en una reunión en Bogotá gestionada por el senador antioqueño Esteban Quintero Cardona.

Del encuentro también participaron el viceministro de Transporte, Miguel Vergara, y delegados de la ANI y el Invías. Allí, el Gobierno nacional se comprometió a anunciar en los próximos días el mecanismo para ejecutar los $160.000 millones de los excedentes de los peajes de la concesión Devimed, los recursos con los que se financiarán las obras.

Lea también: ¡Pilas! Movilidad reducida en el Túnel de Oriente por trabajos al interior

¿Qué anunció la ministra de Transporte?

La ministra Noguera aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sacará adelante las obras y que el compromiso es ejecutarlas en su totalidad con los excedentes de la concesión Devimed.

“El Oriente antioqueño tendrá las 8 obras estratégicas que reclama y que están esperando desde hace varios años. En próximos días esperamos informar a los municipios cómo se harán realidad estos proyectos. La Patria Milagro se construye con el progreso del oriente antioqueño”, afirmó la ministra.

Agregó que trabajan junto a la ANI y el Invías para encontrar la ruta que permita la ejecución: “No vamos a dejar de buscar soluciones. Nuestro compromiso es con la conectividad, el desarrollo y el bienestar de los antioqueños”.

A la reunión asistieron los alcaldes de Rionegro, Jorge Rivas; El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo; La Ceja, Ilbed Santa; Guarne, Mauricio Grisales, y San Vicente Ferrer, Nelson Henao. También estuvieron el secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Castaño, y el director de Masora, Fabio Ríos.

Foto: cortesía.

¿Por qué es una carrera contrarreloj?

El senador Quintero advirtió que, según la interpretación jurídica que manejan los alcaldes y él, solo hay plazo hasta el 31 de octubre para que sea Devimed quien ejecute los dineros, antes de que inicie la reversión definitiva del contrato de concesión.

De vencerse ese plazo, señaló el congresista, los recursos serían absorbidos por el presupuesto nacional y pasarían al Fondo de Inversión para la Paz (FIP), una figura que restringe el gasto a municipios Pdet y Zomac, por lo que ya no podrían invertirse en el Valle de San Nicolás.

El contrato de la concesión Devimed terminó el 31 de julio de este año y desde el 1 de agosto el Invías asumió la operación de los 172,5 kilómetros del corredor entre Medellín, el valle de Rionegro y Puerto Triunfo. Los excedentes de los peajes permanecen en una fiducia de la ANI mientras se define el mecanismo de ejecución.

Lea también: Calamidad pública en Bello: la ladera de La Sonora sigue en movimiento y hay casas selladas

¿Cuáles son los 8 proyectos de movilidad del Oriente?

Los 8 proyectos de movilidad fueron prometidos y diseñados años atrás y, según el Ministerio de Transporte, los municipios ya adelantaron la adquisición de predios y financiaron los diseños previos. Estos son:

Intercambio vial de la Somer , en Rionegro.

, en Rionegro. Nuevo intercambio vial Puerta de Embalses , en Marinilla.

, en Marinilla. Intercambio de acceso a San Vicente Ferrer , en el sector El Crucero, en la Autopista.

, en el sector El Crucero, en la Autopista. Puente peatonal El Cordobés , en Marinilla.

, en Marinilla. Box peatonal en San Antonio de Pereira .

. Separación de vía en el sector San José , en la autopista Medellín-Bogotá.

, en la autopista Medellín-Bogotá. Separación de vía en La Mosquita , en la autopista Medellín-Bogotá.

, en la autopista Medellín-Bogotá. Elevación de la rasante en el sector La Cucharita, en El Carmen de Viboral, vía Rionegro – La Ceja.

Foto: cortesía.

“El engaño, la trampa y el fraude de Gustavo Petro a los alcaldes y a los habitantes del Oriente antioqueño, con las obras que prometió y nunca ejecutó, hoy empiezan a ser reparados por el presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó el senador Quintero.

“Gracias, querida ministra Elsa Noguera, por su enorme compromiso con nuestra región. Estamos seguros de que encontrará las herramientas y los mecanismos necesarios para cumplirles a los orientales. El Oriente antioqueño merece hechos y resultados”, agregó el congresista del Centro Democrático.

Foto: cortesía.

https://x.com/estebanquincar/status/2115228918139814190

https://x.com/elsanoguerabaq/status/2115256666857914507