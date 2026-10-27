Resumen: Ryan Castro se presentará el sábado 31 de octubre en El Campín con el Awoween. TransMilenio habilitará rutas especiales de salida desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia varios portales, y habrá cierres viales en la transversal 28, la calle 53B bis y la NQS.

¡Prográmese! TransMilenio tendrá rutas especiales para la salida del concierto de Ryan Castro en El Campín

Los seguidores de Ryan Castro ya tienen la fecha marcada en el calendario: este sábado 31 de octubre, Bogotá recibirá el Awoween, el concierto con el que el artista paisa llegará al estadio Nemesio Camacho El Campín. Para que la salida de miles de asistentes sea más fluida, la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio anunciaron un plan de movilidad que incluye rutas especiales de transporte público y cierres viales en los alrededores del escenario.

La idea es sencilla: que nadie se quede esperando en la calle cuando termine el show. Por eso, el sistema habilitará servicios exclusivos de regreso desde dos estaciones cercanas al estadio, con destino a varios portales de la ciudad.

¿Cómo funcionarán las rutas especiales de TransMilenio?

De acuerdo con lo informado por TransMilenio, después del concierto se activarán servicios especiales de salida desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena. Las rutas estarán organizadas por vagones, y cada uno tendrá destinos distintos en la capital, así que conviene saber de antemano a cuál portal se quiere llegar.

En la estación Campín-UAN, el vagón 1 tendrá servicio hacia el Portal Norte, con paradas en Calle 100-Marketmedios, Calle 127, Alcalá-Colegio Santo Tomás Dominicos y Toberín. Ese mismo vagón también tendrá servicio hacia el Portal Américas, pasando por Marsella y Banderas.

Por su parte, el vagón 2 de Campín-UAN llevará a los asistentes hacia el Portal Suba, con paradas en Suba-Calle 100, Niza-Calle 127 y Suba-Avenida Boyacá, y hacia el Portal Eldorado, con paradas en Corferias, El Tiempo-CCB, Normandía y el centro comercial Nuestro Bogotá.

En la estación Movistar Arena, el vagón 1 tendrá rutas hacia el Portal Usme, con paradas en Restrepo, Calle 40 Sur y Molinos, y hacia el Portal 20 de Julio, pasando por Ricaurte y la avenida Primero de Mayo.

Finalmente, el vagón 2 de Movistar Arena atenderá a quienes van hacia el Portal 80, con paradas en la avenida 68, Boyacá y la avenida Cali, y hacia el Portal Sur, con paradas en Santa Isabel, General Santander y Portal Sur-JFK Cooperativa Financiera.

Las autoridades recomendaron a los asistentes identificar con anticipación la estación de salida, el vagón y el portal al que necesitan llegar, para abordar la ruta correspondiente y agilizar el regreso a casa.

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Cierres viales por el Awoween en Bogotá

Además de las rutas especiales, la administración distrital anunció restricciones de movilidad en los sectores cercanos a El Campín, que estarán vigentes por el concierto.

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La transversal 28, entre la carrera 28 y la avenida calle 57, tendrá cierre total en ambas calzadas, incluido el sendero peatonal occidental. A su vez, la calle 53B bis, entre la carrera 28 y la avenida carrera 30 (NQS), permanecerá cerrada en sus dos calzadas y en los senderos peatonales norte y sur.

En la avenida NQS, entre la calle 53B bis y la calle 57A, habrá un cierre parcial del sendero peatonal oriental. Quienes vivan o trabajen por la zona deberán tener en cuenta estos desvíos antes de salir de casa.

Recomendaciones para los asistentes

Con un estadio lleno y varias vías bloqueadas, la recomendación de las autoridades es planear el desplazamiento con tiempo, consultar los canales oficiales de movilidad y preferir el transporte público para llegar y, sobre todo, para volver.

Esto significa salir con margen, revisar los mapas de las rutas especiales y evitar llegar en carro particular a los alrededores del estadio, donde el tráfico y los cierres complicarán el parqueo y la circulación durante buena parte de la noche.

También vale la pena llevar la boleta a la mano, cargar la tarjeta de TransMilenio con anticipación para no hacer filas innecesarias y tener claro un punto de encuentro con quienes vayan en grupo, pues la salida de miles de personas al tiempo suele ser lenta y concurrida.

El Awoween llega a Bogotá en medio de la expectativa por una de las giras más grandes del reguetón colombiano, y con un plan de movilidad pensado para que la fiesta termine bien, sin trancones ni largas esperas. El Campín, que en las últimas semanas ha estado en el centro de la conversación por el estado de su gramilla y por el traslado de otros eventos, vuelve a ser protagonista de la agenda musical de la capital.

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Foto: Instagram