¡Urgente! Miguel Quintero no estará en casa por cárcel, ordenan llevarlo a prisión

Resumen: Un juez de Medellín revocó la casa por cárcel de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y ordenó su detención en un establecimiento carcelario por el caso de presunta corrupción en el AMVA.

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín revocó este viernes 30 de octubre la casa por cárcel que beneficiaba a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Sacado de X @FiscaliaCol

La decisión se conoció en segunda instancia, dentro del proceso que se le adelanta por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

El juzgado tumbó parcialmente el fallo del pasado 2 de octubre, proferido por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que había ordenado que Quintero Calle cumpliera la medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. En su lugar, el despacho impuso detención preventiva en establecimiento de reclusión, de conformidad con el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, y ordenó librar la correspondiente boleta de encarcelación para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) la haga efectiva.

Parte resolutiva del fallo que ordena la detención de Miguel Quintero (Imagen: X del alcalde Federico Gutiérrez)

El caso: seis contratos por más de $18.600 millones

Según consta en la providencia, la investigación tiene su origen en presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 por el AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, identificados con los números 878 y 1011 de 2020, y 481, 522, 982 y 984 de 2021, cuyo valor conjunto ascendió aproximadamente a $18.656 millones.

Esos negocios jurídicos tuvieron por objeto la prestación de servicios y el suministro de bienes relacionados con programas ambientales, atención de emergencias, gestión del riesgo y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, desde finales de 2019 se habría conformado una estructura destinada a intervenir en la contratación de esa entidad pública durante la administración 2020-2023. Dentro de ella, Miguel Andrés Quintero Calle, pese a no ostentar cargo, vínculo contractual ni competencia funcional en el AMVA, habría ejercido influencia sobre algunos de sus servidores y contratistas, particularmente en nombramientos, remoción de funcionarios y orientación de procesos contractuales.

La investigación también recoge conversaciones extraídas de grupos de WhatsApp denominados «Alternativos» y «Amigos», y señala que varias de las personas mencionadas se conocieron cuando trabajaban en la Gobernación de Antioquia entre 2016 y 2019, antes de vincularse al Área Metropolitana o de mantener relaciones con quienes ejercían funciones directivas en la entidad.

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Primera página del fallo contra Miguel Quintero (Imagen: X del alcalde Federico Gutiérrez)

El trámite de la apelación

La medida de aseguramiento contra Quintero Calle fue impuesta el 2 de octubre, cuando el juez de control de garantías ordenó detención domiciliaria y otorgó la libertad al otro procesado, Sebastián de Dios Ortega Urán. En esa oportunidad, el juzgado consideró que existía riesgo de interferencia en la investigación, pero no encontró elementos suficientes para avalar la hipótesis de presiones contra testigos.

Contra esa decisión apelaron la Fiscalía, el apoderado judicial del AMVA, acreditado como víctima en el proceso, y el Ministerio Público. La fiscal 40 anticorrupción que lleva el caso había sostenido que la casa por cárcel era ineficaz para contener la presunta red de corrupción y que la detención intramural era urgente ante el riesgo de interferencia y de una posible evasión de la justicia.

La audiencia para resolver la apelación estaba citada inicialmente para el 23 de octubre, pero fue aplazada porque el juzgado de primera instancia no remitió a tiempo ni completos los audios de la audiencia inicial. Finalmente, este viernes se conoció el fallo de segunda instancia que revocó la casa por cárcel de Quintero Calle.

La reacción del alcalde Fico Gutiérrez

La decisión fue celebrada por el alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, en su cuenta de X. «Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel. Se empieza a hacer justicia», escribió el mandatario, quien adjuntó las imágenes del fallo y aseguró que la orden de captura se produjo «luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel».

El INPEC deberá definir el establecimiento de reclusión en el que Quintero Calle cumplirá la detención preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.