Resumen: La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó un cártel de la contratación que operó entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero e impuso multas por $12.845 millones. El alcalde Federico Gutiérrez respaldó el fallo, dijo que la plata la deben pagar los responsables y afirmó que espera que Miguel Quintero vaya a la cárcel cuando se defina la apelación de su casa por cárcel el 30 de octubre.

El cártel de la contratación que le montaron a Medellín: la SIC ya puso las primeras multas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la existencia de un cártel de la contratación que operó entre entidades públicas y contratistas privados durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, un esquema que ya deja multas por $12.845 millones. El alcalde Federico Gutiérrez ya adelantó su postura: la plata de las multas la tienen que pagar los que se robaron a Medellín.

La decisión, conocida el 29 de octubre de 2026, declaró responsables a cinco personas jurídicas y a siete personas naturales de infringir el régimen de protección de la libre competencia económica, por prácticas que favorecieron a determinados contratistas con recursos públicos.

¿De cuánto son las multas y quiénes deberán pagarlas?

La sanción más alta fue para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), que deberá pagar $9.196 millones. A Metroparques E.I.C.E. le impusieron una multa de $3.042 millones y a 1Soluciones S.A.S., de $62,1 millones. También fueron sancionadas Comercializadora JPino S.A.S. y Constru Americana S.A.S.

Además, siete personas naturales que hicieron parte del esquema recibieron multas individuales de entre $9 y $22 millones.

¿Quién pagará las millonarias multas?

Ante la pregunta de quién debe asumir las sanciones, el alcalde Gutiérrez fue enfático: «la plata la tienen que pagar los que se robaron a Medellín», y no con los recursos de las entidades que fueron víctimas del esquema de corrupción.

El mandatario anunció que la Alcaldía de Medellín buscará que el cobro recaiga sobre el patrimonio de los responsables: «que no paguen con la plata que se robaron; la plata que se robaron la vamos a recuperar y la estamos recuperando, y hay extinciones de dominio. Lo que hay que hacer es que vayan más allá sobre su patrimonio», señaló.

¿Cómo funcionaba el cártel de la contratación?

Según la investigación, el esquema se montó alrededor de los contratos de funcionamiento y mantenimiento del Parque de las Aguas. En 2021, el AMVA suscribió convenios interadministrativos con Metroparques, a pesar de que esa entidad no contaba con la experiencia ni con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente todas las actividades requeridas.

En lugar de prestar los servicios, Metroparques recurrió a terceros mediante invitaciones privadas. La Superindustria analizó ocho invitaciones adelantadas entre 2020 y 2022 y encontró actuaciones encaminadas a beneficiar a Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana.

Entre los hallazgos figuran deficiencias en la verificación de requisitos, la aceptación de certificaciones de experiencia que no correspondían con los objetos contratados y condiciones que no garantizaron una participación competitiva. La Delegatura para la Protección de la Competencia estimó un detrimento cercano a $1.368 millones. La denuncia que destapó el caso fue hecha por la Veeduría Todos X Medellín.

Las contrataciones investigadas se dieron entre 2020 y 2023, durante la administración de Quintero Calle.

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La reacción del alcalde Federico Gutiérrez

Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó el fallo de la Superintendencia: «El tiempo y la institución me siguen dando la razón. Que nadie en Colombia tenga la menor duda de que esa gente, la estructura, los hermanitos Quintero, robaron a Medellín», afirmó en rueda de prensa.

En su cuenta de X, el mandatario aseguró que «montaron toda una estructura para direccionar contratos, favorecer a sus contratistas y hacer negocios con la plata de la gente», y sostuvo que las investigaciones siguen demostrando la magnitud del saqueo contra la ciudad.

¿Qué se define el 30 de octubre sobre Miguel Quintero?

Las declaraciones del alcalde llegan en la víspera de una decisión clave en el proceso contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde, quien permanece con casa por cárcel por presuntas irregularidades en contratos del AMVA. El viernes 30 de octubre, a las 11:00 de la mañana, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolverá la apelación de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, que piden que sea enviado a una cárcel.

«Justo está de casa por cárcel en la finca que él construyó con los recursos que le robó a Medellín… yo aspiro, con todas las pruebas que hemos presentado, a que vaya a la cárcel», dijo Gutiérrez.

En ese proceso hay 11 personas imputadas por seis convenios entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones, en los que los investigadores estiman una apropiación de $2.481 millones por coimas. También está vinculado Sebastián Ortega Urán, para quien las partes pidieron medida en centro carcelario.

El mandatario recordó que los procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría siguen avanzando y que la Alcaldía de Medellín ya entregó pruebas al Gobierno de Estados Unidos y al FBI. «Yo espero que la gente rapidito termine por ser condenada y que vayan a la cárcel. Nada de casa por cárcel: que vayan a la cárcel«, cerró.

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