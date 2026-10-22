¡Quedó melo! Presupuesto General de la Nación 2027 quedó en $634,9 billones y fue expedido por decreto

Resumen: El Gobierno Nacional expidió mediante el decreto 1599 de 2026 el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, tras el error de trámite que impidió la conciliación entre Senado y Cámara. Mantiene monto y distribución de primer debate: $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para deuda y $88,14 billones para inversión. Educación ($93 billones) y Salud ($81,56 billones) llevan las mayores asignaciones. Restrepo lo llamó el Presupuesto de la Verdad.

El Gobierno Nacional expidió mediante el decreto 1599 de 2026 el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por $634,9 billones, de conformidad con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, luego de que no se lograran conciliar las diferencias entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes frente a una de las disposiciones del proyecto.

El Ministerio de Hacienda confirmó la expedición este jueves 22 de octubre y precisó que se mantiene el monto de $634,9 billones y la distribución presupuestal aprobada en las comisiones económicas del Congreso en primer debate, que contempla $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión.

Por qué salió por decreto

La expedición por decreto se produjo después del error de trámite que dejó en jaque el proyecto: Senado y Cámara aprobaron textos distintos del artículo 65 y la conciliación que exige la ley no se hizo antes de que venciera el plazo legal, el 20 de octubre. Con el límite cumplido, la legislación presupuestal establece que rige el proyecto presentado por el Gobierno Nacional con las modificaciones aprobadas en primer debate.

La diferencia salió a la luz tras una revisión de los registros en video de ambas sesiones: en la plenaria del Senado el artículo 65 se aprobó tal como venía en la ponencia, sin proposiciones, mientras que en la Cámara se habría votado con una proposición adicional que modificaba su contenido. La primera en advertir la inconsistencia fue la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, y el secretario general del Senado, Diego González, dejó constancia de que en el registro público de esa corporación no figura ninguna proposición relacionada con ese artículo.

Se trata del primer presupuesto de la administración de Abelardo de la Espriella, cuya aprobación era una de las principales pruebas de gestión del Gobierno ante los mercados y los inversionistas. El debate en la Cámara se extendió hasta cerca de las 3:45 de la madrugada del 20 de octubre, cuando vencía el plazo, y el Congreso aceleró el trámite votando por paquetes los artículos como habían quedado en el Senado; en el artículo 65 esa regla falló.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aclaró que el presupuesto fue discutido y aprobado mayoritariamente en ambas corporaciones y explicó que, de acuerdo con la legislación presupuestal, regirá el proyecto presentado por el Gobierno Nacional con las modificaciones aprobadas en primer debate.

Así quedó la distribución por sectores

En la distribución sectorial aprobada en primer debate se contemplan $93 billones para Educación; $81,56 billones para Salud y Protección Social, incluidos los $2 billones adicionados en ese trámite; $74,90 billones para Defensa y Policía; $67,42 billones para Trabajo, sector que incorpora obligaciones pensionales; $21,67 billones para Transporte, y $7,51 billones para Minas y Energía.

Sobre la expedición del presupuesto, el vicepresidente afirmó: «Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el Presupuesto de la Verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado«.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a inversionistas, tenedores de bonos y a la comunidad financiera internacional, al asegurar que «este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país».

Además, el Gobierno anunció que continuará con la preparación del proyecto de Ley de Rescate, que será presentado próximamente al Congreso de la República para avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas y contribuir al crecimiento económico.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia, el rigor técnico y la responsabilidad fiscal, con el propósito de estabilizar la economía, recuperar la confianza y fortalecer el crecimiento económico del país.

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Comunicado oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público