«No fue hundido»: Presupuesto 2027 de $634,9 billones será expedido por decreto

Resumen: La Presidencia confirmó que el Presupuesto General de la Nación 2027 será expedido por decreto por $634,9 billones, con base en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, tras el error de trámite detectado en el Congreso. El Gobierno asegura que el presupuesto no fue hundido y anunció la próxima presentación de la Ley de Rescate.

El Gobierno Nacional confirmó este miércoles 21 de octubre que el Presupuesto General de la Nación para 2027 será expedido por decreto, un día después de que un error de trámite en el Congreso dejara en entredicho la aprobación alcanzada en la madrugada del martes, tras una maratónica sesión de cerca de 19 horas.

En un comunicado, la Presidencia de la República aclaró que el presupuesto «no fue hundido ni rechazado por el Congreso» y que, conforme al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se expedirá por decreto por un monto de $634,9 billones, con las modificaciones aprobadas en primer debate.

«¡Colombia tiene un presupuesto de la verdad para 2027!», señaló la Presidencia, que defendió la decisión como un paso para ordenar las finanzas públicas y darle certeza al gasto del Estado el próximo año.

¿Por qué el Presupuesto 2027 saldrá por decreto?

La decisión se conoce después de que se detectara una inconsistencia en el trámite del proyecto en el Capitolio. Senado y Cámara de Representantes habrían votado textos distintos del artículo 65 y la conciliación que exige la ley no se hizo antes de que venciera el plazo legal, el pasado 20 de octubre.

De acuerdo con la revisión de los registros de las dos sesiones, en la plenaria del Senado el artículo 65 se aprobó tal como venía en la ponencia, es decir, sin proposiciones, mientras que en la Cámara se habría votado con una proposición adicional que modificaba su contenido.

La alerta la encendió la senadora Esmeralda Hernández, quien aseguró que «esta madrugada se aprobó mal el presupuesto en el Congreso». A su reclamo se sumó la constancia de la Secretaría General del Senado, que dejó registrado que en esa plenaria el artículo 65 fue aprobado «sin proposiciones» y que en el registro público de proposiciones no figura ninguna relacionada con ese artículo.

Cuando una cámara aprueba un texto distinto al de la otra, la ley ordena conciliar las diferencias y votar de nuevo la versión unificada en ambas plenarias. Ese paso no se cumplió antes del vencimiento del término, por lo que la aprobación quedó en entredicho.

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¿Qué dice el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto?

El artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla el mecanismo para los casos en los que el Congreso no aprueba el Presupuesto General de la Nación dentro del plazo legal. En ese escenario, el Gobierno puede expedirlo por decreto, incorporando las modificaciones que hayan sido avaladas en el primer debate.

Ese primer debate se cumplió en septiembre en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, que aprobaron el monto del presupuesto en $634,9 billones. Con ese respaldo, la Presidencia sostiene que el decreto recogerá los ajustes aprobados en esa instancia y que el país tendrá un presupuesto vigente para 2027.

Un presupuesto «de la verdad», según el Gobierno

En su pronunciamiento, la Presidencia aseguró que, a diferencia del presupuesto presentado por el Gobierno anterior, este «reconoce las necesidades reales del Estado, incluye los compromisos de gasto social y funcionamiento, y responde a criterios de transparencia y responsabilidad fiscal».

El Gobierno ha insistido en las últimas semanas en que las cifras del presupuesto reflejan compromisos reales de pago, en medio de las diferencias que hubo con algunos sectores del Congreso por el monto total y las fuentes de financiación del gasto.

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Ley de Rescate, la siguiente apuesta

La Presidencia también anunció que, además de la expedición del decreto, viene la próxima presentación de la Ley de Rescate, la iniciativa con la que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca ordenar las finanzas públicas.

Según el comunicado, con estos pasos el Ejecutivo pretende «recuperar la confianza de los inversionistas, estabilizar la economía y generar nuevas oportunidades para los colombianos».

«Cuentas claras, responsabilidad fiscal y decisiones firmes para construir la Patria Milagro», concluyó la Presidencia en su mensaje.

La expedición del decreto se espera en los próximos días, mientras en el Congreso continúa el debate político sobre el error de trámite y las responsabilidades de cada corporación en lo sucedido.

Foto: Presidencia de la República.