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Resumen: La Alcaldía de Bogotá radicó ante el Concejo el proyecto de presupuesto de 2027 por $42,7 billones. El 77,9 % irá a inversión en educación, movilidad, salud, seguridad y programas sociales. Ahora el Concejo estudiará y discutirá la propuesta.

¿Para dónde va la plata? El presupuesto de Bogotá para 2027 arrancó su camino en el Concejo

La Alcaldía de Bogotá radicó ante el Concejo el proyecto de presupuesto de 2027 por $42,7 billones. Cerca del 78 % de los recursos irá a inversión en obras y programas sociales, en el último año de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

La propuesta fue presentada el 3 de noviembre de 2026 por la Secretaría Distrital de Hacienda, en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Cómo se distribuye el presupuesto de Bogotá para 2027?

Según la Secretaría de Hacienda, el total de $42,7 billones se reparte así:

Inversión: $33,2 billones (77,9 %).

$33,2 billones (77,9 %). Funcionamiento: $5,7 billones (13,3 %).

$5,7 billones (13,3 %). Servicio de la deuda: $3,8 billones (8,8 %).

El objetivo es culminar proyectos, atender los servicios esenciales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.

¿Cuánto recibirá cada sector?

Los sectores con más recursos son educación, con $9,1 billones (21,3 %), movilidad, con $6,8 billones (15,9 %) y salud, con $5,4 billones (12,6 %).

Les siguen Integración Social, con $2,4 billones (5,6 %); Hábitat, con $1,9 billones (4,6 %); Cultura, con $1,3 billones (3,1 %); y Seguridad, con $1,1 billones (2,6 %).

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¿Qué obras y programas financiará?

En educación, el Distrito contempla la entrega de ocho colegios nuevos y ocho restituidos, y la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de 733.000 estudiantes. También prevé transporte escolar para 103.000 y cerca de $500.000 millones para acceso y apoyo financiero a la educación superior.

En movilidad, los recursos permitirán avanzar en la primera línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras, la troncal de la calle 13 y el corredor de la carrera Séptima. Además, se financiará la reparación y el mantenimiento de la malla vial.

En salud, se busca garantizar el aseguramiento de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado y culminar y poner en funcionamiento centros de salud.

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En seguridad, el presupuesto consolida el modelo de gestores del orden, garantiza la operación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y avanza en la entrega de estaciones de bomberos.

En Integración Social, se mantendría el programa Ingreso Mínimo Garantizado, la atención a más de 76.700 niñas y niños de primera infancia y los servicios para más de 176.000 personas mayores.

El proyecto también incluye recursos para vivienda, con más de 17.000 subsidios y más de mil mejoramientos; para cultura, con la modernización del Planetario de Bogotá y la reactivación de los Festivales al Parque; y para el bienestar animal.

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¿Qué dice el Marco Fiscal de Mediano Plazo?

Junto con el proyecto, la Alcaldía de Bogotá radicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037, que reúne las proyecciones económicas y financieras para la próxima década.

El documento indica que la economía de Bogotá creció 3,5 % en 2025, frente a 2,6 % del país, y proyecta un crecimiento de 2,9 % para 2026. Según la Alcaldía, el recaudo de este año es mayor al previsto, en parte por los alivios tributarios aprobados por el Concejo.

El Marco Fiscal también incorpora el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, que aportaría cerca de $1,08 billones adicionales en 2027. Además, estima que sus incentivos podrían atraer $79,8 billones en inversión privada y más de 215.000 empleos en diez años.

¿Qué sigue para el presupuesto en el Concejo?

Con la radicación se inicia el trámite ante el Concejo de Bogotá, donde el proyecto será estudiado y discutido antes de su eventual aprobación. Los concejales podrán revisar los montos por sector y las prioridades de inversión.

El detalle del proyecto puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.