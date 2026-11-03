Estación Biblioteca Tintal vuelve con todo: así quedaron repartidas las rutas tras las obras

Resumen: La estación Biblioteca Tintal está habilitada al 100 % desde el 31 de octubre, tras finalizar el mantenimiento. Abrieron el vagón 1 y la taquilla externa suroccidental. TransMilenio informó la distribución de once servicios entre los dos vagones.

La estación Biblioteca Tintal de TransMilenio ya está habilitada al 100 % después de finalizar los trabajos de mantenimiento y adecuación. La novedad incluye la apertura del vagón 1 y la taquilla externa suroccidental, dos puntos que vuelven a estar disponibles para los usuarios.

De acuerdo con la información divulgada por TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, la habilitación completa comenzó el sábado 31 de octubre. El anuncio fue recogido este martes 3 de noviembre por el portal oficial de la ciudad.

Para quienes utilizan esta parada, el dato práctico es revisar el vagón correspondiente antes de esperar su bus. La distribución informada por el sistema reúne cinco servicios en el vagón 1 y seis en el vagón 2.

Lea también: Temblor de 5,6 sacudió a Chaparral: reportan una herida y daños en viviendas y comercios

¿Qué rutas paran en la estación Biblioteca Tintal?

En el vagón 1 están los servicios 5, F19, F28, B26 y B28. Este es el vagón que se incorporó nuevamente a la operación tras las intervenciones de mantenimiento y adecuación.

Por su parte, el vagón 2 atiende las rutas F23, F26, F51, C19, J23 y M51. En total, la relación publicada por TransMilenio incluye once servicios distribuidos entre los dos vagones.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La lista permite identificar el punto de espera dentro de la estación Biblioteca Tintal. Conviene contrastar el código de la ruta que se necesita con esta distribución y con la señalización del lugar al momento de viajar.

¿Desde cuándo está habilitada la taquilla?

La taquilla externa suroccidental quedó habilitada junto con el vagón 1 desde el 31 de octubre. Por tanto, no se trata de una apertura anunciada para una fecha futura, sino de un cambio que ya entró en funcionamiento.

Lea también: Grado transición en Medellín: 315 colegios oficiales abren cupos para el 2027

El aviso de la Alcaldía de Bogotá confirma la terminación de las obras en la estación Biblioteca Tintal. Para organizar el recorrido, los usuarios pueden tomar como referencia la apertura de ambos vagones y la ubicación de sus servicios, sin confundir la fecha de publicación del anuncio con el día en que se restableció la operación completa.