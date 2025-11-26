Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Video

    Denuncian presunto acto obsceno de conductor frente a estudiantes en Manrique

    Estudiantes denunciaron un presunto acto obsceno en Manrique Oriental por parte de un conductor en un vehículo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturas del video de redes sociales.
    Resumen: Estudiantes denunciaron un presunto acto obsceno en Manrique Oriental por parte de un conductor en un vehículo blanco. Las jóvenes grabaron el hecho y piden acción de las autoridades.

    Una alarma se encendió en Manrique Oriental luego de que dos estudiantes denunciaron un presunto acto obsceno cometido por el conductor de un vehículo blanco en inmediaciones del centro de salud El Raizal.

    Según relataron las jóvenes, presuntamente, el hombre habría realizado comportamientos sexuales indebidos desde el interior del carro justo cuando ellas caminaban por la zona. El acto obsceno quedó registrado en video.

    De acuerdo con la versión entregada por las menores, el sujeto habría aprovechado que se encontraban solas para exhibirse y hacer movimientos inapropiados mientras permanecía dentro del carro estacionado.

    Sorprendidas por la escena, las adolescentes reaccionaron de inmediato sacando sus celulares para grabar lo ocurrido y dejar evidencia que posteriormente fue difundida en redes sociales, donde el caso comenzó a viralizarse y a generar indignación entre la comunidad del nororiente de Medellín.

    El hecho se realizó en un corredor escolar donde transitan diariamente estudiantes de colegios y jóvenes que se desplazan para ingresar o salir de la institución. Las autoridades fueron alertadas y se espera que el material en video ayude a identificar al responsable.

    Entre tanto, la comunidad educativa de Manrique pidió acompañamiento institucional y presencia policial constante, para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y garantizar condiciones seguras para las y los estudiantes de la zona.

