Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    ¡Malentendido! Hombre señalado de acto indebido en Manrique sería persona con discapacidad, aclaran las autoridades

    El hombre señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades y explicó la situación

    Publicado por: Minuto30.com

    Denuncian presunto acto obsceno de conductor frente a estudiantes en Manrique
    Capturas del video de redes sociales.
    Resumen: Según reporte en redes sociales, las autoridades de Medellín han aclarado que el incidente reportado inicialmente como un presunto acto indebido en el barrio Manrique Oriental resultó ser un malentendido.

    Minuto30.com .- Según reporte en redes sociales, las autoridades de Medellín han aclarado que el incidente reportado inicialmente como un presunto acto indebido en el barrio Manrique Oriental resultó ser un malentendido.

    El hombre señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades y explicó la situación: es una persona en situación de discapacidad y, debido a su condición médica, se ve obligado a orinar en un recipiente cuando no tiene acceso a un baño. Según su versión, fue en ese momento cuando las jóvenes pasaron junto a su vehículo blanco, generando la confusión.

    El testimonio del hombre habría sido recibido por las autoridades para la valoración correspondiente, y el incidente queda, al menos por ahora, catalogado como un malentendido relacionado con su condición médica.

    Redacción Minuto30

