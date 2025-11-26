Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Malentendido! Hombre señalado de acto indebido en Manrique sería persona con discapacidad, aclaran las autoridades

Minuto30.com .- Según reporte en redes sociales, las autoridades de Medellín han aclarado que el incidente reportado inicialmente como un presunto acto indebido en el barrio Manrique Oriental resultó ser un malentendido.

El hombre señalado se presentó voluntariamente ante las autoridades y explicó la situación: es una persona en situación de discapacidad y, debido a su condición médica, se ve obligado a orinar en un recipiente cuando no tiene acceso a un baño. Según su versión, fue en ese momento cuando las jóvenes pasaron junto a su vehículo blanco, generando la confusión.

El testimonio del hombre habría sido recibido por las autoridades para la valoración correspondiente, y el incidente queda, al menos por ahora, catalogado como un malentendido relacionado con su condición médica.

