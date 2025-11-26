¡Juega el verde! Atlético Nacional recibe a Junior en un duelo clave en el camino del finalista

Minuto30
    Resumen: Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla en Itagüí, en el estadio Metropolitano de Ditaires (a causa de eventos musicales en el Atanasio Girardot), por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay a las 8:30 p.m. El conjunto paisa llega al encuentro con 4 puntos, producto de una victoria (1-0 vs. América) y un empate (0-0 vs. DIM), lo que lo ubica en el segundo lugar del Grupo A, solo por detrás de Junior, quien también suma 4 puntos pero ostenta el liderato por tener más goles a favor tras vencer 1-0 al DIM y empatar 1-1 con América de Cali.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla en el duelo de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

    El compromiso se disputará en el estadio Metropolitano de Ditaires, debido a actividades musicales en el estadio Atanasio Girardot.

    Aunque el verde paisa no podrá disfrutar del fervor de los 40 mil hinchas que los respaldan en el coloso de la 74, si esperan que los asistentes ayuden a impulsar la victoria.

    Al partido, los dirigidos por Diego Arias llegan tras vencer 1-0 a América de Cali en el estadio Atanasio Girardot en la primera fecha.

    En la segunda fecha de esta fase definitiva, el verde paisa igualó 0-0 contra el DIM en condición de visitante.

    Así, el equipo más veces campeón de Colombia, llegó a 4 puntos, un gol a favor y cero en contra, lo que lo deja segundo en el grupo A.

    Por su parte Junior llega tras vencer al DIM en el estadio Metropolitano de Barranquilla 1-0 y luego empatar 1-1 contra América de Cali.

    Pese a tener los mismos puntos de Atlético Nacional, Junior es líder gracias a que tiene más goles a favor que Atlético Nacional.

    El partido, en Itagüí será desde las 8:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

