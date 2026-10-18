Resumen: Casi un mes después de que Presley Gerber, hijo mayor de Crawford y de Rande Gerber, muriera en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, la exsupermodelo rompió el silencio y se confesó "debastada".

Minuto30.com.- Cindy Crawford rompió su silencio. La supermodelo estadounidense publicó este domingo 18 de octubre, en su cuenta de Instagram, el primer mensaje público de su familia tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, quien falleció el 20 de septiembre a los 27 años.

El mensaje lleva también la firma de su esposo, el empresario Rande Gerber, y de su hija, la modelo y actriz Kaia Gerber. Lo acompaña una fotografía en blanco y negro de Presley sonriendo, con unas alas de ángel, y la fecha: «2 de julio de 1999 – 20 de septiembre de 2026». En la publicación, la familia agradece la imagen al fotógrafo Sebastián Faena.

«Estamos desconsolados»

«Estamos profundamente desconsolados por perder a nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy bendecidos de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años», escribió la familia, según la traducción de su texto original en inglés.

El mensaje continúa: «Es un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad».

También agradecieron las muestras de apoyo: «Estamos agradecidos por el cariño y el apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de extraños que sienten nuestro dolor».

Cierran con una despedida: «Hasta que nos volvamos a encontrar, dulce niño. Te amamos para siempre, mamá, papá y Kaia», seguida de un emoji de alas.

Lo que se sabe de su muerte

Presley Gerber, hijo mayor de Crawford y de Rande Gerber, murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros de la Oficina del Médico Forense del condado, citados por medios como USA Today y The Hollywood Reporter. Si bien la causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente, medios estadounidenses hablan de una posible sobredosis, pero se trata de información sin confirmar.

Minuto30 ya había informado de su fallecimiento el 21 de septiembre. En aquella nota, Luto en el mundo de la moda: muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años, contamos que la familia había pedido respeto a su privacidad en un momento tan difícil. Un día después, se conocía que el modelo se habría sometido a un tratamiento de ibogaína meses antes de su muerte.

Una vida marcada por la moda y por su lucha personal

Presley nació en California en 1999 y empezó a trabajar en la industria de la moda en su adolescencia. Desfiló y participó en campañas de marcas internacionales, y con frecuencia compartió escena con su hermana menor, Kaia Gerber, hoy de 25 años.

En los últimos años habló públicamente de su salud mental y de sus problemas de adicción. En 2023, en el podcast «Studio 22», dijo que había tenido que lidiar con «salud mental, depresión y otras cosas que vienen con eso», y comentó que dedicaba mucho tiempo a la terapia. En marzo de este año escribió en Instagram que había empezado a «encontrar el camino de vuelta a sí mismo» y que esperaba que fuera la última vez que tenía que volver a un tratamiento.

Su hermana también lo respaldó en público. Un mes antes de su muerte, Kaia elogió a Presley por compartir abiertamente sus dificultades.

Un mensaje que cierra semanas de silencio

Desde el 20 de septiembre, la familia solo había hablado a través de su representante, que pidió privacidad. El mensaje del domingo es la primera vez que Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber se dirigen directamente al público. La publicación superó en pocas horas los 500.000 «me gusta» en Instagram.

Crawford, de 60 años, y Gerber, de 64, se casaron en 1998 y tuvieron a Presley en 1999. Hoy los tres se despiden de él con un recuerdo que, en sus propias palabras, se centra en la bondad y la vulnerabilidad con que su hijo se mostró al mundo.

Si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o problemas de consumo, busque ayuda profesional.