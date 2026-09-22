Resumen: Presley Gerber se sometió en marzo a un tratamiento experimental con ibogaína en México, como parte de su proceso de recuperación frente a las adicciones. La sustancia puede generar efectos psicoactivos intensos y también implica riesgos cardiovasculares, por lo que requiere supervisión especializada. Aunque el tratamiento cobró relevancia tras su muerte, las autoridades aún investigan las causas del fallecimiento y no existe evidencia oficial que lo relacione con la ibogaína.

Presley Gerber se sometió a un tratamiento con ibogaína meses antes de su muerte: ¿en qué consiste?

Nuevos detalles se conocen sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió con el modelo de 27 años, quien falleció el pasado domingo en un centro de rehabilitación de California.

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó que sus agentes acudieron alrededor de las 9:35 de la mañana del 20 de septiembre a un reporte relacionado con una posible sobredosis. En el lugar encontraron a un hombre adulto sin vida, posteriormente identificado como Gerber.

La Policía mantiene el caso bajo investigación como una posible sobredosis y señaló que no existen indicios de intervención criminal. La autopsia ya fue realizada por el Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, pero la causa y la manera de muerte quedaron pendientes de estudios adicionales, incluidos análisis toxicológicos.

Mientras las autoridades avanzan en este proceso, también se conoció un antecedente relacionado con el tratamiento que Presley había recibido meses antes y que él mismo compartió públicamente.

Presley viajó a México para recibir ibogaína

En marzo, aproximadamente seis meses antes de su muerte, Gerber viajó a Cancún, México, para someterse a un tratamiento con ibogaína. El modelo publicó un video en el que mostró parte de la preparación para el procedimiento y lo describió como una “Ibogaine Flood Dose”.

En la publicación, Presley habló sobre los temores que tenía antes de comenzar la experiencia y sobre el proceso que estaba dispuesto a atravesar como parte de su recuperación.

La información fue recogida por medios como The Independent y HOLA. Sin embargo, este antecedente no permite establecer una relación entre la ibogaína y su fallecimiento.

El psicofarmacólogo y experto en psicodélicos Antón Gómez-Escolar, de la Fundación Inawe, explicó a HOLA: “No se puede relacionar su muerte con la ibogaína. Este tratamiento lo tomó hace meses”.

¿Qué es la ibogaína?

La ibogaína es una sustancia psicoactiva de origen natural que se obtiene de la planta Tabernanthe iboga, originaria de África Central. Su posible utilización para tratar trastornos relacionados con el consumo de sustancias ha despertado interés científico, especialmente en casos de dependencia de opioides y alcohol.

Esto le podría interesar: Luto en el mundo de la moda: muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

Se trata de un tratamiento experimental. La sustancia produce una experiencia psicoactiva intensa que puede complementarse con psicoterapia y seguimiento especializado para trabajar determinados patrones relacionados con las adicciones.

Los estudios sobre sus posibles beneficios todavía continúan y se necesitan investigaciones más amplias para determinar su eficacia y seguridad. En Estados Unidos, la ibogaína no está aprobada como tratamiento médico.

Los riesgos del tratamiento

Uno de los principales riesgos de la ibogaína está relacionado con el sistema cardiovascular. La sustancia puede prolongar el intervalo QT y alterar el ritmo cardíaco, lo que aumenta la posibilidad de arritmias potencialmente graves.

Por ello, los procedimientos especializados contemplan una valoración cardiovascular, análisis de laboratorio, revisión de otros medicamentos y monitoreo de los signos vitales y la actividad cardíaca.

La ibogaína suele administrarse por vía oral y puede producir una experiencia intensa que dura varias horas.

Presley había hablado de su recuperación

El tratamiento realizado en México hacía parte de un proceso personal que Gerber había compartido públicamente durante los últimos años. El modelo habló sobre sus dificultades relacionadas con las adicciones y la salud mental.

En 2023, durante una conversación en el podcast Studio 22, describió su recuperación como “un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana” y explicó que compartir sus experiencias podía ayudar a otras personas.

También creó en redes sociales el espacio “Mental Health Mondays”, desde donde abordaba temas relacionados con la salud mental.

Por ahora, la investigación sobre la muerte de Gerber continúa a la espera de los resultados forenses que permitan establecer oficialmente la causa y la manera del fallecimiento. Su familia pidió privacidad durante este momento.