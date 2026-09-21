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    Luto en el mundo de la moda: muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

    Cindy Crawford le dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños número 27: «¡Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido!»

    Publicado por: SoloDuque

    hijo cindy crawfor
    Foto: Redes Sociales
    Luto en el mundo de la moda: muere Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, a los 27 años

    Resumen: En los últimos años, la vida pública de Gerber estuvo marcada por su lucha por el bienestar emocional y la recuperación. Recientemente, había confesado a través de un video en redes sociales el uso de medicamentos recetados

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    Minuto30.com .- Presley Gerber, hijo de la icónica supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años. El deceso, ocurrido en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, fue confirmado por la representante de la familia, Allie Jenkins, y ratificado por los registros de la oficina forense del condado.

    La trágica noticia llega tras meses en los que el joven modelo había estado luchando públicamente contra problemas de adicción y salud mental.

    Los detalles que se han conocido

    Una dura batalla personal: En los últimos años, la vida pública de Gerber estuvo marcada por su lucha por el bienestar emocional y la recuperación. Recientemente, había confesado a través de un video en redes sociales el uso de medicamentos recetados —incluyendo antidepresivos y Xanax para ataques de pánico—, atribuyendo su difícil situación a que había sufrido «muchas pérdidas de distintas formas».

    Antecedentes: En 2019, el joven enfrentó un proceso judicial tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en libertad condicional y trabajo comunitario; un episodio que él mismo había descrito como parte de un proceso que intentaba superar.

    Su paso por las pasarelas: Nacido en California en 1999, Presley incursionó en la industria desde su adolescencia. Tras firmar con la agencia IMG Models, desfiló y protagonizó campañas para prestigiosas firmas internacionales como Calvin Klein, Moschino y Dolce & Gabbana, compartiendo frecuentemente los reflectores con su hermana menor, Kaia Gerber.

    Actualmente, la causa exacta de su muerte se mantiene bajo reserva a la espera de que se complete la autopsia de rigor. A través de su representante, el entorno de la modelo solicitó que se respete su privacidad «durante este momento tan complejo y doloroso».

    Apenas en julio pasado, Cindy Crawford —quien lo había apoyado públicamente con mensajes como «te queremos y no estás solo»— le dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños número 27: «¡Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño!».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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