Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que una operación de la Policía contra la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo, en zona rural de San Martín, Cesar, dejó tres presuntos integrantes muertos y una persona capturada. En su balance reportó siete fusiles, 35 granadas, 1.200 cartuchos, 16 proveedores, un dron y material de intendencia incautados.

Presidente De la Espriella anuncia tres abatidos y un capturado del Clan del Golfo en Cesar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un operativo contra el Clan del Golfo en zona rural de San Martín, Cesar, que, según su reporte, dejó tres presuntos integrantes de esa organización muertos y una persona capturada en flagrancia.

El anuncio fue divulgado este viernes 6 de noviembre y sitúa el procedimiento en el marco de la operación Agamenón, ejecutada por la Policía Nacional contra la estructura denominada Nelson Darío Hurtado Simanca.

De la Espriella presentó el resultado como un golpe a la capacidad armada de esa estructura y aseguró que la intervención afecta sus corredores criminales y sus posibilidades de expansión territorial.

El material incautado en San Martín

En el balance divulgado se relacionan siete fusiles, 35 granadas y 1.200 cartuchos de diferentes calibres. La lista también incluye 16 proveedores, un dron y material de intendencia.

El mensaje no precisa las características del dron ni detalla el uso que habría tenido dentro de la organización. Tampoco ofrece una relación individual de los elementos de intendencia mencionados entre las incautaciones.

Según el anuncio, la operación busca debilitar especialmente las rutas del narcotráfico de esta estructura en la Costa Atlántica. De la Espriella sostuvo además que el resultado afecta su capacidad de ejecutar acciones violentas, sostener economías ilícitas y amenazar a comunidades de Cesar, Magdalena y Norte de Santander.

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El mensaje tras el operativo

En su pronunciamiento, De la Espriella reconoció a los hombres y mujeres de la Policía Nacional por el resultado y afirmó que continuará la acción del Estado contra los grupos armados.

«Seguiremos actuando con toda la determinación del Estado para recuperar la seguridad y proteger a los colombianos», expresó en la publicación que acompañó con una fotografía del procedimiento.

El balance divulgado no identifica a las personas fallecidas ni a la persona capturada. La información publicada se concentra en los resultados generales del operativo, el material incautado y la estructura contra la que se dirigió la intervención en el municipio del Cesar.

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