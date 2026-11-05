¡Cayó en Colombia! Juez mexicano capturado por presunto soborno de USD 2 millones de la red de Ryan Wedding

Resumen: El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue capturado en Colombia, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno de USD 2 millones para liberar a Andrew Clark, segundo al mando de la red de narcotráfico de Ryan Wedding. Enfrenta nueve cargos federales y será pedido en extradición.

Un juez federal mexicano fue capturado en Colombia a petición de las autoridades de Estados Unidos, señalado de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense, identificado como el segundo al mando de la organización criminal liderada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México. Su arresto se produjo el domingo 1 de noviembre en territorio colombiano y fue anunciado este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya adelantó la solicitud formal de su extradición para que responda ante tribunales estadounidenses.

De acuerdo con reportes, el juez fue retenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en una operación en la que participaron la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y el FBI. Esos mismos reportes señalaron presuntos nexos del juzgador con el Cártel de Sinaloa, organización con la que la red de Wedding operaba en alianza, según la acusación estadounidense.

De acuerdo con la acusación, presentada el 4 de septiembre de 2026 ante un gran jurado federal del Distrito Central de California, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales relacionados con el delito de encubrimiento posterior a la comisión de un delito, es decir, ayudar a una persona que cometió un crimen a evitar su detención, juicio o castigo. De ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.

El soborno y la libertad de «The Dictator»

La investigación estadounidense sostiene que Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años apodado «The Dictator», fue detenido provisionalmente el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco, por cargos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Al día siguiente compareció ante un tribunal federal mexicano y quedó bajo custodia mientras se resolvía su extradición, solicitada formalmente por Washington el 27 de noviembre de 2024.

El proceso quedó en manos de Benítez Alcántara. Según la acusación, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría enviado cerca de 2,75 millones de dólares a través de intermediarios y en transferencias de pequeños montos para conseguir su libertad. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se habría negociado la entrega de aproximadamente dos millones de dólares en efectivo al juez.

El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría recibido la totalidad del soborno y, ese mismo día, le concedió a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación. Días después, el canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa el proceso penal en su contra.

La red de Ryan Wedding

Clark era señalado como el segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding, exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 y al que las autoridades estadounidenses describen como uno de los narcotraficantes más grandes de la era moderna.

Según la acusación, la estructura de Wedding movía grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, con rutas que atravesaban México y el sur de California para abastecer los mercados de Estados Unidos y Canadá. Se le atribuyen al menos 60 toneladas de cocaína por esa ruta, además de vínculos con múltiples homicidios, entre ellos el de un testigo federal cometido en Medellín en enero de 2025.

Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en marzo de 2025. Fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales; los juicios en su contra están programados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.

«Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde se encuentren, que ayuden a narcotraficantes que operan en nuestro territorio, enfrentarán a la justicia en Estados Unidos», afirmó el fiscal general Todd Blanche en el comunicado oficial.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que los presuntos actos de corrupción del juez ocurrieron mientras Wedding dirigía una organización criminal transnacional multimillonaria, descrita como la mayor proveedora de cocaína hacia Canadá, con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos.

La investigación que derivó en la captura fue desarrollada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con el apoyo de autoridades colombianas. La oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá también colaboraron para lograr el arresto.

Lea también: El FBI captura en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico y presunto capo del narcotráfico

También te puede interesar: ¡Se acabó la huida! Capturan en México al criminal que habría ordenado el asesinato de un testigo del FBI en Medellín