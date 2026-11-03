Resumen: Cuatro profesores en huelga irrumpieron en vivo en La tarde de Telemadrid, el programa de Christian Gálvez, para protestar por la educación pública de Madrid, que lleva cuatro semanas de paros. El presentador los increpó en directo («Me han engañado») y la cadena cortó a publicidad.

Presentador español se les para «en la raya» a «maestros en huelga» que invadieron el set de su programa

Un inesperado hecho ocurrió en Telemadrid la tarde de este martes, 3 de noviembre, durante la emisión en vivo de La tarde de Telemadrid, el espacio que conduce Christian Gálvez: cuatro profesores que se encontraban entre el público ingresaron al set, según confesó el propio presentador, «engañándolo», para hacer una protesta en televisión abierta en plena jornada de huelga de la educación pública madrileña.

Corrían las 4:28 de la tarde (hora de España) cuando el programa debatía un tema cotidiano, si es mejor ducharse por la mañana o por la noche. De repente, la tertulia se interrumpió: varias personas del público se quitaron chaquetas y sudaderas para lucir la icónica camiseta verde en la que se lee «educación pública de todos y para todos», el símbolo de las movilizaciones docentes en ese país.

El primer profesor se acercó a Gálvez, que no ocultó su sorpresa. «Estamos en huelga y hemos venido a visitaros a Telemadrid. Creemos que la consejera no nos está prestando atención. Aunque sea, que la televisión pública nos preste un poco de atención», expresó el docente frente a las cámaras.

Otra de las profesoras tomó entonces la palabra: «Acabamos de arrancar la cuarta semana de huelga en la educación pública. Necesitamos explicarle a Mercedes Zarzalejo y a la Comunidad de Madrid lo que estamos pidiendo», dijo, mientras el presentador se levantaba de su silla, visiblemente incómodo.

La respuesta de Christian Gálvez no se hizo esperar y fue tajante. «Bueno, os doy las gracias, pero creo que no es el momento, y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas. Y fijaos que yo no iba a ser presentador, iba a ser profesor. Adoro la enseñanza pública», les dijo a los manifestantes.

El conductor del espacio fue incluso más allá: «Las artes que habéis utilizado en este programa no son las justas, no son las correctas, no son las pertinentes y no son las que los docentes, por los que yo he aplaudido y he peleado toda la vida, utilizarían. Muchísimas gracias, pero creo que a partir de ahora este no es vuestro espacio», sentenció, antes de pedir que la cámara lo enfocara solo a él.

ATENCION. ATENCION,

A esto que acaba de pasar ahora mismo en Telemadrid, Se cuelan en el plato donde se estaba emitiendo un

programa en directo, para sus reivindicaciones. La cadena se va a publicidad. https://t.co/i2xFwZbGZv — Carmen Sastre (@Carmensastre12) November 3, 2026

Christian Gálvez es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión española, recordado por su larga trayectoria al frente de concursos como Pasapalabra y por programas como Alta tensión. Desde hace unas semanas está al mando de La tarde de Telemadrid, la nueva apuesta de la televisión pública madrileña para las tardes, un magazine que combina actualidad, tertulias y entretenimiento, y en el que pocas veces se había visto una situación tan incómoda como la de este martes.

Ya con el plano cerrado sobre él, Gálvez dejó la frase que resume su enfado: «Nunca jamás en mi vida, y no digo que tengan o no razón, ningún profesor me engañó como me han engañado ellos». Segundos después, la cadena pública madrileña dio paso a la publicidad para cortar de raíz la situación.

Vale recordar que los docentes de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid llevan en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. El conflicto con la administración regional ya cumple su cuarta semana de paros, tras una breve pausa en señal de luto por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Con sus movilizaciones, los profesores buscan frenar el deterioro del servicio público de enseñanza y exigirle a la consejería que atienda sus peticiones.

El insólito momento, que quedó grabado en plena transmisión en vivo, no tardó en circular por las redes sociales, donde los usuarios se dividen entre quienes respaldan la protesta de los docentes y quienes apoyan la reacción del presentador, que defendió su espacio pero reconoció su admiración por la enseñanza pública.

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