Resumen: El presentador cerró su etapa en Atresmedia con una frase que ya anticipaba su rápido regreso: "De verdad, ha sido un placer trabajar en esta casa, gracias Atresmedia y nos vemos en la tele. Hasta pronto"

El adiós de Josep Pedrerol a Atresmedia tras 13 años: este es el sorpresivo canal al que llega «El Chiringuito»

Minuto30.com .- Tras días de intensos rumores, el momento más temido por los seguidores del formato deportivo nocturno se hizo realidad. Este lunes 20 de julio, Josep Pedrerol se puso al frente de su última emisión en Atresmedia, cerrando un exitoso ciclo de 13 años en la cadena MEGA.

Una despedida con dedicatoria a la audiencia

Durante los minutos finales del programa, el conductor catalán aprovechó para enviar un emotivo mensaje, dejando claro que el espíritu del show se mantendrá intacto sin importar la pantalla.

«Seguiremos trabajando, peleando por haceros compañía. No damos lecciones de periodismo ni hablamos desde un púlpito. Hablamos desde el corazón y aspiramos a hacerte compañía. Tú que estás en el hospital o tienes algún problema, ‘El Chiringuito’ te arranca una sonrisa siempre y eso intentaremos seguir haciendo allá donde estemos», expresó Pedrerol.

El presentador cerró su etapa en Atresmedia con una frase que ya anticipaba su rápido regreso: «De verdad, ha sido un placer trabajar en esta casa, gracias Atresmedia y nos vemos en la tele. Hasta pronto».

El gran salto: la «asignatura pendiente» de Pedrerol

La promesa de un «hasta pronto» se resolvió en cuestión de horas. Mediaset confirmó oficialmente el fichaje estrella de Josep Pedrerol, quien compaginará esta nueva etapa directiva con la conducción de una versión renovada de El Chiringuito de Jugones en las pantallas de su antiguo rival televisivo.

Fiel a su estilo, el comunicador dejó claro que no llega solo a este nuevo reto profesional y lanzó una advertencia sobre lo que el público puede esperar en esta nueva temporada.

«Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir», sentenció el periodista.