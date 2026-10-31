Resumen: El equipo médico de Kbeto Zuleta reporta una mejoría progresiva dentro de su estado crítico: cifras de presión arterial adecuadas, buen comportamiento de sus parámetros metabólicos y buena circulación en su pierna derecha, confirmada con un angiotac. El cantante sigue en la UCI de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, con ventilación mecánica y pronóstico sujeto a su evolución.

Nuevo parte de Kbeto Zuleta: mejoría progresiva en la UCI y su pierna derecha está a salvo

Un nuevo parte médico sobre la salud de Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta volvió a encender la esperanza de su familia y de los miles de seguidores que están pendientes de su evolución. El cantante vallenato permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, bajo estricta ventilación mecánica, sedación y relajación farmacológica, pero los especialistas que lo atienden reportan una mejoría progresiva dentro de su condición crítica.

Un equipo multidisciplinario vigila su evolución

De acuerdo con el parte, el músico está a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas encabezado por su médico de cabecera, el internista y nefrólogo Luis Andrés Cotes Araujo. Lo acompañan en la atención el nefrólogo Gustavo Aroca, el neumólogo Álvaro Urbina y el cardiólogo Carlos Hernán Cotes, quienes siguen de manera permanente cada cambio en su condición.

El cuadro clínico confirmado por los médicos indica que el artista presenta politraumatismo, trauma cerrado de tórax y la amputación de su miembro inferior izquierdo, consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el accidente de tránsito del pasado lunes 26 de octubre, cuando el bus de su agrupación cayó al río Ariguaní.

Mejoría progresiva dentro de lo crítico

Pese a la gravedad del cuadro, los especialistas destacaron que ya se puede hablar de una mejoría progresiva dentro de lo crítico. La evolución favorable se evidencia, según el parte, en una disminución de peso dentro de los parámetros esperados, cifras de presión arterial adecuadas y un buen comportamiento de sus parámetros metabólicos.

Otro resultado alentador tiene que ver con su pierna derecha. Al cantante le practicaron un angiotac en esa extremidad que confirmó una buena circulación, lo que indica que el miembro está a salvo. El pronóstico, eso sí, permanece sujeto a su evolución clínica continua, bajo la vigilancia permanente de los especialistas.

El parte circula este sábado en redes sociales, donde los fanáticos del vallenato han multiplicado los mensajes de aliento para el artista y su familia. «Vamos pa lante, la esperanza está viva», «Se va a recuperar» y «Dios sigue cuidándolo y restaurando su salud» son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.

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Lavados quirúrgicos y una nueva cirugía en camino

Su hermano, Héctor Arturo Zuleta, entregó este viernes detalles adicionales del tratamiento que recibe el artista en la UCI. Explicó que Kbeto ha sido sometido a lavados quirúrgicos y a un manejo con sistema de presión negativa, conocido como sistema VAC, aplicado en lesiones complejas, y que está previsto que sea nuevamente intervenido como parte de la estrategia médica.

«Al día de hoy todavía se encuentra en un estado crítico, pero está estable, para la gloria de Dios», afirmó Héctor Arturo, quien precisó que los médicos evalúan día a día la respuesta de los órganos vitales del cantante: la parte pulmonar, la cerebral, la renal y la respiratoria. «Es una constante evolución. El accidente fue muy fuerte, pero creemos que vamos avanzando; cada día es un día», agregó.

El accidente que enlutó al vallenato

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus de la empresa Expreso Súper Star en el que se movilizaban los músicos cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar). La agrupación regresaba a Valledupar después de una presentación en Sincelejo (Sucre).

En la tragedia murieron el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana, compañeros de tarima de Kbeto Zuleta, y más de 20 personas resultaron heridas. Después de ser estabilizado en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, el cantante fue trasladado la noche del martes en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana hasta Barranquilla, donde continúa su tratamiento en una institución de mayor complejidad.

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Mientras tanto, familiares, colegas y fanáticos del vallenato mantienen las oraciones y los mensajes de apoyo por la recuperación del hijo del maestro Poncho Zuleta, cuya evolución sigue siendo reportada por el equipo médico de la Clínica Iberoamérica.

Foto: Redes Sociales.