¡Por unanimidad! Concejo de Medellín aprobó en primer debate la revisión del POT

Resumen: La Comisión Primera del Concejo de Medellín aprobó de manera unánime, en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que actualiza el Plan de Ordenamiento Territorial. Al texto original se le incorporó un pliego de modificaciones de 748 páginas y se aprobaron 41 enmiendas de los concejales. El proyecto pasa ahora a segundo debate en la plenaria, previsto para las dos primeras semanas de noviembre.

La Comisión Primera del Concejo de Medellín aprobó de manera unánime, en primer debate, el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que adopta la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el instrumento que define las reglas de crecimiento de la ciudad y que no se modificaba de fondo desde el Acuerdo 48 de 2014.

La votación unánime se registró en la noche de este lunes 19 de octubre, al cierre de una jornada de debate que comenzó a las 3:00 de la tarde en el recinto de la corporación. El texto original de la Administración Distrital no pasó como llegó: al proyecto se le incorporó un pliego de modificaciones de 748 páginas y, durante la discusión, los concejales lograron aprobar 41 enmiendas presentadas por los diferentes integrantes del cabildo.

Un debate artículo por artículo

Durante la jornada, los integrantes de la Comisión Primera revisaron el proyecto artículo por artículo, con especial detenimiento en los cambios propuestos en materia de usos del suelo, cargas urbanísticas y financiación del instrumento, tres de los puntos que más efectos tendrán sobre el desarrollo urbano de Medellín en los próximos años.

Y es que el POT no es un documento más: es la carta de navegación de la ciudad. En él se define dónde se construye vivienda, dónde se ubican el comercio y los servicios, cómo se financian los parques y los equipamientos y cómo se protegen los barrios. Por eso su actualización es considerada una de las decisiones más importantes que tomará el Concejo en este periodo.

Doce años sin una revisión de fondo

El proyecto fue radicado por la Alcaldía de Medellín el pasado 19 de agosto, con un expediente de más de 17.000 folios que recogió dos años de trabajo técnico y de participación ciudadana. Desde entonces, el Concejo contó con un plazo de 90 días calendario para estudiarlo y decidir su trámite.

En el camino, la iniciativa pasó por un amplio proceso de socialización: cerca de 500 ciudadanos participaron en cabildos abiertos y más de 140 propuestas de la comunidad fueron acogidas directamente en la formulación del plan, según el balance entregado por la Administración y la corporación.

Entre los temas que contempla la revisión están la regulación de las plataformas de alojamiento turístico y las rentas cortas en zonas de alta mixtura, la creación de nuevas categorías de ordenamiento, la optimización de la atención de desastres, la exigencia de parqueaderos en las nuevas construcciones y la adaptación al cambio climático para reducir riesgos en las laderas de la ciudad.

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El debate también dejó discusiones de alto interés público. Una de ellas fue la propuesta de restringir el trabajo sexual en el espacio público, planteada durante las sesiones de estudio del proyecto, que ya motivó una acción de tutela admitida por un juzgado de Medellín, aunque sin que se suspendiera el trámite del plan.

La jornada dejó también un reconocimiento al trabajo del concejal Andrés Tobón, coordinador de ponentes del proyecto, quien lideró el trámite de la iniciativa en la Comisión Primera, y de la directora del Departamento Administrativo de Planeación, Luz Ángela González Gómez, cuyo equipo radicó el pasado mes de agosto el expediente de más de 17.000 folios y acompañó con su trabajo técnico todas las etapas del debate, desde las socializaciones con la comunidad hasta la votación de este lunes.

¿Qué sigue con el POT?

Con la aprobación unánime de este lunes en la Comisión Primera, el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026 queda listo para su segundo y último debate, que deberá surtirse en la plenaria del Concejo de Medellín. De acuerdo con el cronograma de la corporación, esa discusión se realizaría entre la primera y la segunda semana de noviembre.

Si la plenaria lo avala, el texto pasará a sanción del alcalde de Medellín y la ciudad tendrá unas nuevas reglas de ordenamiento territorial después de más de una década con el plan adoptado en 2014.

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