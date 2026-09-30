Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Fico defiende regulación de la vivienda turística en el POT para proteger los barrios residenciales de Medellín

    El propósito fundamental de poner orden a este sector es proteger a las zonas residenciales tradicionales, no prohibir la llegada de turistas

    Publicado por: SoloDuque

    Fico defiende regulación de la vivienda turística en el POT para proteger los barrios residenciales de Medellín

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció frente a la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentada ante el Concejo Municipal, aclarando que la iniciativa no busca prohibir las viviendas de uso turístico, sino implementar una regulación estricta para garantizar la tranquilidad de los habitantes locales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció frente a la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentada ante el Concejo Municipal, aclarando que la iniciativa no busca prohibir las viviendas de uso turístico, sino implementar una regulación estricta para garantizar la tranquilidad de los habitantes locales.

    fico pot

    De acuerdo con las declaraciones del mandatario, los ejes centrales de esta propuesta de ordenamiento urbano son:

    Regulación frente a prohibición: Gutiérrez fue enfático al señalar que «regular no es prohibir», reiterando que su administración respeta y defiende la propiedad privada, la libertad de empresa y el turismo como motores económicos de la ciudad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Crecimiento ordenado: La modificación al POT tiene como objetivo establecer reglas claras para que la oferta de alquiler turístico crezca exclusivamente en los sectores con vocación para ello, frenando su expansión descontrolada hacia otros espacios.

    Defensa de los barrios: El alcalde subrayó que el propósito fundamental de poner orden a este sector es proteger a las zonas residenciales tradicionales y garantizar el derecho de las familias de Medellín a vivir tranquilas en sus vecindarios, ubicándolas como la máxima prioridad de su gobierno.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.