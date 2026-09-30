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Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció frente a la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentada ante el Concejo Municipal, aclarando que la iniciativa no busca prohibir las viviendas de uso turístico, sino implementar una regulación estricta para garantizar la tranquilidad de los habitantes locales.

Fico defiende regulación de la vivienda turística en el POT para proteger los barrios residenciales de Medellín

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció frente a la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentada ante el Concejo Municipal, aclarando que la iniciativa no busca prohibir las viviendas de uso turístico, sino implementar una regulación estricta para garantizar la tranquilidad de los habitantes locales.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, los ejes centrales de esta propuesta de ordenamiento urbano son:

Regulación frente a prohibición: Gutiérrez fue enfático al señalar que «regular no es prohibir», reiterando que su administración respeta y defiende la propiedad privada, la libertad de empresa y el turismo como motores económicos de la ciudad.

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Crecimiento ordenado: La modificación al POT tiene como objetivo establecer reglas claras para que la oferta de alquiler turístico crezca exclusivamente en los sectores con vocación para ello, frenando su expansión descontrolada hacia otros espacios.

Defensa de los barrios: El alcalde subrayó que el propósito fundamental de poner orden a este sector es proteger a las zonas residenciales tradicionales y garantizar el derecho de las familias de Medellín a vivir tranquilas en sus vecindarios, ubicándolas como la máxima prioridad de su gobierno.