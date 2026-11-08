Resumen: La Fiscalía judicializó a alias Tuerto, presunto integrante del grupo delincuencial Caicedo, por el desplazamiento forzado de una pareja en el barrio Cándamo de Medellín, en represalia porque el hombre bailó en una fiesta con la compañera sentimental de un miembro de la banda. No aceptó cargos y un juez lo envió a la cárcel.

Por bailar con la novia equivocada desplazaron a una pareja en Medellín: alias ‘Tuerto’, a la cárcel

Un baile en una fiesta habría sido el detonante para que un hombre terminara golpeado, amenazado y obligado a abandonar su vivienda junto con su pareja en el barrio Cándamo, en el sector de Buenos Aires de Medellín. Por esos hechos, ocurridos entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, fue judicializado un presunto integrante del grupo delincuencial Caicedo, conocido con el alias de Tuerto.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, todo habría comenzado cuando el hombre bailó con la compañera sentimental de uno de los miembros de esa estructura criminal. El hecho, al parecer, fue tomado como una afrenta por la organización y desató una persecución contra él y su pareja.

Golpes, amenazas y un cobro de un millón de pesos

Según el ente acusador, la víctima fue golpeada en varias ocasiones y le exigieron el pago de un millón de pesos en retaliación por aquel baile. Ante las constantes intimidaciones, el hombre y su compañera sentimental no tuvieron más opción que dejar su lugar de residencia, en hechos que las autoridades investigan como desplazamiento forzado.

Este tipo de hechos, conocidos como desplazamiento forzado intraurbano, son una de las prácticas con las que los combos de Medellín mantienen el control ilegal de los barrios: castigan con la salida del sector a quienes no se someten a sus reglas o a quienes consideran que los ofendieron.

¿Quién es alias Tuerto?

El procesado haría parte de la organización ilegal desde enero de 2024. Sería el encargado del cobro de extorsiones a comerciantes, de imponer multas a los habitantes que incumplían las restricciones impuestas por la estructura y de la distribución de estupefacientes en las comunas 8 (Villahermosa), 9 (Buenos Aires) y 10 (La Candelaria).

Adicionalmente, se le atribuye la comercialización ilegal de lotes y el cobro de dinero por la conexión irregular de servicios públicos domiciliarios.

Alias Tuerto había sido capturado el pasado 1 de noviembre en diligencias de registro y allanamiento adelantadas en los barrios Buenos Aires, sector Bomboná II, y El Vergel, en la comuna 9 de Medellín. Según las autoridades, era el hombre de confianza de alias Rotwailer, cabecilla de zona de los Caicedo capturado en mayo de 2026, y habría asumido funciones de coordinación dentro de la banda tras esa captura.

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No aceptó cargos y fue enviado a la cárcel

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y desplazamiento forzado, como coautor. El procesado no aceptó los cargos.

A pesar de ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que deberá afrontar el proceso detrás de las rejas. Como en todo proceso penal, el judicializado conserva la presunción de inocencia mientras la justicia resuelve su situación jurídica.

Las investigaciones contra las estructuras que ejercen control ilegal en las comunas del centro y el oriente de Medellín continúan, en particular contra la banda Caicedo, señalada de extorsionar comerciantes, comercializar estupefacientes, vender lotes de manera ilegal y desplazar a las familias que se niegan a someterse a sus imposiciones.

Las autoridades han insistido en que las denuncias ciudadanas son claves para desmontar a los combos que extorsionan y desplazan familias en las comunas de la ciudad, y reiteraron el llamado a los comerciantes y habitantes para que reporten cualquier cobro ilegal o amenaza de estas estructuras.

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