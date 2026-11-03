Resumen: Tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada hallaron en Medellín dos revólveres, una pistola, 27 cartuchos y dos proveedores que, al parecer, fueron abandonados por integrantes del grupo de delincuencia organizado Caicedo. El Ejército no reportó capturas. La estructura ha recibido varios golpes: en septiembre de 2025 cayeron 21 integrantes y en junio de 2026 judicializaron a otros nueve, entre ellos alias Rottweiler.

Las dejaron botadas: hallan en Medellín tres armas que serían del grupo delincuencial Caicedo

Tres armas de fuego que, al parecer, habían sido abandonadas por integrantes del grupo de delincuencia organizado Caicedo fueron halladas por tropas del Ejército Nacional en Medellín, en un nuevo golpe contra esa estructura criminal que delinque en la capital antioqueña.

El reporte lo dio a conocer la Séptima División del Ejército Nacional a través de su cuenta oficial de X, en la que informó que el hallazgo lo hicieron tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4, unidad adscrita a la Cuarta Brigada.

Según el parte oficial, en el lugar quedaron botadas dos revólveres, una pistola, 27 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para pistola. Para la institución, con esta incautación se debilita la capacidad de acción de ese grupo delincuencial.

«El material incautado corresponde a dos revólveres, una pistola, 27 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para pistola, debilitando así la capacidad de acción de este grupo delincuencial», señaló la Séptima División del Ejército en el trino.

Por ahora, la institución castrense no reportó personas capturadas en medio de esta acción y tampoco precisó en qué sector de Medellín quedaron abandonadas las armas. Las autoridades mantienen operativos permanentes contra los grupos de delincuencia organizada que se disputan las rentas criminales en la ciudad.

¿Qué es el grupo delincuencial Caicedo?

De acuerdo con las autoridades, el grupo de delincuencia organizado Caicedo es una estructura criminal señalada de cometer múltiples delitos en Medellín, entre ellos extorsión, tráfico de estupefacientes, homicidios, loteo ilegal y desplazamiento forzado.

Uno de los golpes más contundentes contra esa organización se registró en septiembre de 2025, cuando la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y tras una investigación de diez meses a cargo de unidades especializadas del Gaula, capturó a 21 de sus integrantes, entre ellos un cabecilla de zona conocido con el alias de ‘Alex’ y seis coordinadores.

En ese entonces, las autoridades establecieron que el grupo habría recaudado hasta 1.200 millones de pesos mensuales producto de extorsiones contra trabajadores sexuales y comerciantes formales e informales del centro de Medellín, a quienes intimidaban con armas de fuego y armas blancas para exigirles pagos semanales de entre 20.000 y 100.000 pesos.

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Las acciones delictivas de esa estructura se concentraban en sectores como La Veracruz, Parque Berrío, Plaza Botero, las cercanías de la estación Prado del Metro, el Parque San Antonio, San Benito y el Parque de Tejelo.

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Los golpes más recientes contra esa estructura

En junio de 2026, la Fiscalía judicializó a otros nueve presuntos integrantes del grupo Caicedo, entre ellos Juan Camilo Atehortúa, alias ‘Rottweiler’, señalado como el máximo cabecilla de la organización. Según el ente acusador, esa estructura tenía injerencia en la comuna 9 de Medellín, en barrios como El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera I y II, Cataluña, Gerona y Miraflores.

La investigación estableció que el grupo se habría apropiado ilegalmente de terrenos en el cerro La Asomadera, un área protegida, donde loteaban y vendían parcelas por entre 30 y 40 millones de pesos, además de conectar de manera ilegal las redes de agua y electricidad, por las que cobraban entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales. Esas rentas criminales les habrían generado ingresos cercanos a los 800 millones de pesos mensuales.

A esa estructura también le atribuyen el homicidio de una mujer, ocurrido en febrero de 2025, y el desplazamiento forzado de una familia que tuvo que abandonar su vivienda en diciembre de 2024. Por decisión de un juez, alias ‘Rottweiler’ y otros seis procesados fueron enviados a la cárcel.

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Con el hallazgo de este martes, las autoridades le propinan un nuevo revés a esa organización criminal, mientras continúan los operativos contra los grupos de delincuencia organizada que delinquen en Medellín.

Fotos: Ejército Nacional / Séptima División (@Ejercito_Div7)