Resumen: La Policía Nacional capturó en Medellín y Bello a cuatro presuntos integrantes de las bandas Caicedo, La Terraza y El Mesa durante seis allanamientos. Entre ellos están alias 'Tuerto', señalado coordinador de Caicedo; alias 'Marcela', acusada de drogar a extranjeros en El Poblado; y dos hombres de El Mesa que procesaban drogas sintéticas en laboratorios artesanales.

¡Cayeron! Captura en Medellín y Bello de cuatro integrantes de Caicedo, La Terraza y El Mesa

Un duro golpe contra tres estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá dejó, en las últimas horas, la captura de cuatro de sus presuntos integrantes en Medellín y Bello. Los operativos, adelantados por la Policía Nacional dentro del Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Rural, incluyeron seis diligencias de allanamiento en diferentes sectores de la zona metropolitana y terminaron con droga, armas y hasta laboratorios artesanales incautados.

Los señalados harían parte de las bandas Caicedo, La Terraza y El Mesa, tres organizaciones señaladas de controlar el microtráfico, los hurtos y la intimidación en varias comunas y municipios del Área Metropolitana.

Alias ‘Tuerto’, el señalado coordinador de la banda Caicedo

Uno de los procedimientos se cumplió en la comuna 9 de Medellín, en los barrios Buenos Aires, sector Bomboná II, y El Vergel, donde fue capturado por orden judicial Edison Pino, conocido con los alias de ‘Tuerto’ o ‘Bizco’.

De acuerdo con las autoridades, este hombre cumplía funciones de coordinación dentro de la estructura criminal Caicedo y habría asumido las responsabilidades que antes estaban en manos de alias ‘Rotwailer’, capturado en mayo de 2026.

La investigación indica que Pino supervisaba la distribución y venta de sustancias ilícitas en los barrios Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador y Caicedo. Además, estaría relacionado con amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados usados para mantener el control de esos sectores.

Por eso deberá responder ante la justicia por concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, urbanización ilegal, invasión de áreas de especial importancia ecológica y defraudación de fluidos. En los allanamientos les incautaron dos armas de fuego, siete cartuchos, tres libras de marihuana y un celular.

La mujer de ‘La Terraza’ que drogaba a extranjeros en El Poblado

En otra operación, realizada en los barrios La Candelaria y Villa Hermosa, las autoridades capturaron a Lady Muñoz, conocida como ‘Marcela’ o ‘Daniela’, señalada de coordinar actividades criminales de la banda La Terraza.

Según la investigación, la mujer lideraba una red dedicada a escoger turistas extranjeros que frecuentaban el sector del Parque Lleras, en El Poblado. Presuntamente los atraían hacia apartamentos de renta corta, donde los drogaban para apoderarse de sus pertenencias.

Muñoz fue capturada para cumplir una condena de siete años y dos meses de prisión por concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas de fuego y tentativa de hurto calificado y agravado. En este procedimiento fueron incautados 10 kilogramos de marihuana, 450 gramos de cocaína, 66 gramos de 2CB, más de tres millones de pesos en efectivo, joyas de oro, computadores y teléfonos celulares.

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Los laboratorios de ‘El Mesa’ que surtían las fiestas electrónicas

El tercer operativo se desarrolló en el barrio El Trapiche, en el municipio de Bello, donde fueron capturados en flagrancia Juan Daniel Pulgarín y Juan Stiven Pulgarín, señalados de integrar el grupo delincuencial El Mesa.

Las autoridades indicaron que los dos hombres administraban laboratorios artesanales para procesar sustancias sintéticas, que después eran distribuidas en fiestas y eventos de música electrónica de Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y el departamento de Caldas.

Durante las diligencias, los uniformados desmantelaron los espacios de procesamiento e incautaron 151 frascos de ketamina, 50 de Soloket, 2.200 gramos de sustancias identificadas como éxtasis holandés y éxtasis líquido, además de pastillas, insumos químicos y material médico. Los dos capturados deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¿Qué viene tras estas capturas?

Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades y deberán responder por delitos relacionados con hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, entre otros, según cada caso.

Con estos procedimientos, la Policía Nacional reiteró que mantiene la ofensiva contra las estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá, en especial contra las dedicadas al microtráfico y a los delitos contra turistas en sectores como El Poblado.

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