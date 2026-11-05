Resumen: Poncho Zuleta anunció en un comunicado que hará una pausa en sus presentaciones musicales y eventos públicos para acompañar la recuperación de su hijo Kbeto Zuleta, quien sigue hospitalizado tras el accidente de bus de la agrupación el pasado 26 de octubre. El artista, que recibió una incapacidad médica de 21 días, dijo que los compromisos serán reprogramados y envió condolencias a las familias de Geovany Lobo y Harold Santana.

Poncho Zuleta se baja de las tarimas para acompañar a su hijo Kbeto: le dieron 21 días de incapacidad

El cantante vallenato Tomás Alfonso Zuleta Díaz, conocido en la música como Poncho Zuleta, anunció este jueves 5 de noviembre que se aparta temporalmente de los escenarios para acompañar la recuperación de su hijo, Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta, quien sigue hospitalizado tras el accidente de tránsito que sufrió el bus de su agrupación en la madrugada del pasado 26 de octubre.

El pronunciamiento lo hizo el propio artista a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, a los empresarios musicales y a los medios de comunicación, en el que también informó que le fue otorgada una incapacidad médica de 21 días.

«Hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo»

En el comunicado, firmado por Poncho Zuleta en nombre propio y de la organización musical que comparte con el acordeonero Gonzalo Arturo Molina Mejía, El Cocha Molina, el cantante explicó que tomó «la difícil decisión de hacer una pausa» en sus presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias.

«Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación», expresó el intérprete, reconocido como El último Juglar.

Sobre los compromisos que ya estaban pactados, Poncho Zuleta aclaró que no se cancelan definitivamente: «Los compromisos previamente adquiridos se reprogramarán en coordinación con los empresarios y organizadores. Las nuevas fechas se comunicarán oportunamente».

El cantante también dejó claro que su regreso a las tarimas dependerá de la evolución de su hijo y de las indicaciones de los médicos. «He dedicado mi vida a cantarles y a llevarles alegría. Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen», señaló.

Y agregó: «Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión. Gracias por su prudencia y por respetar este momento de nuestra familia».

Condolencias a las familias de Geovany Lobo y Harold Santana

En otro aparte del comunicado, Poncho Zuleta agradeció, en nombre de su familia, las muestras de cariño y solidaridad recibidas después del accidente, así como las oraciones por su hijo y por todos los afectados. «En medio de este dolor, sentirlos cerca nos ha dado fortaleza para seguir adelante», escribió.

El cantante dedicó un mensaje especial a los familiares de Geovany Lobo y Harold Santana, quienes perdieron la vida en el siniestro. «Les envío un abrazo lleno de respeto y mis más sentidas condolencias. No hay palabras que alcancen para aliviar una pérdida como esta. Su partida nos duele profundamente, y le pido a Dios que acompañe y les dé fortaleza a sus seres queridos», manifestó.

De igual manera, expresó su solidaridad con los integrantes de la agrupación que resultaron heridos y con sus familias. «Los tengo presentes en mis oraciones y le pido a Dios que les conceda fortaleza y acompañe su recuperación», indicó.

Incapacidad médica de 21 días

Finalmente, el artista informó que también deberá atender su propia salud durante este periodo. «Me ha sido otorgada una incapacidad médica de veintiún (21) días, durante los cuales cumpliré las indicaciones del médico tratante», precisó, y pidió comprensión y respeto por su privacidad y la de su familia.

El accidente que mantiene hospitalizado a Kbeto Zuleta

La tragedia ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación de Kbeto Zuleta, que regresaba a Valledupar después de una presentación en Sincelejo, se salió de la vía y cayó en el sector del puente sobre el río Ariguaní, entre Pueblo Nuevo y Bosconia. El hecho dejó cuatro personas muertas y más de 20 heridos.

Kbeto Zuleta fue uno de los heridos de mayor gravedad. Tras varios días en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, fue trasladado en avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde ha presentado una mejoría progresiva: días atrás fue extubado y ya habla y reconoce a quienes lo acompañan, según los partes que ha entregado su familia.

«La salud de mi hermano Kbeto mejora cada día», afirmó esta semana Claudia Zuleta, hermana del músico, al agradecer las oraciones de los colombianos.

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Comunicado de Poncho Zuleta

Foto: Redes Sociales