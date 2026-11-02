«La salud de mi hermano Kbeto mejora cada día»: Claudia Zuleta agradeció las oraciones de los colombianos

Resumen: Claudia Margarita Zuleta, hermana de Kbeto Zuleta, publicó un video en Instagram en el que asegura que la salud del cantante vallenato mejora cada día, ocho días después del accidente de su agrupación en el Cesar. Agradeció a Dios, al equipo médico y a los colombianos por sus oraciones y mensajes de apoyo. Kbeto permanece estable en la UCI de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla: el sábado despertó, fue extubado y ya habla y reconoce a quienes lo acompañan.

La familia de Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta volvió a llenar de esperanza a miles de colombianos. La tarde de este lunes 2 de noviembre, Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante vallenato, publicó un video en su cuenta verificada de Instagram con un mensaje directo y optimista sobre la evolución del artista, ocho días después del accidente de tránsito que dejó cuatro personas muertas en el departamento del Cesar.

«La salud de mi hermano Kbeto mejora cada día. Agradecemos a Dios, al equipo médico que lo cuida y a todos los colombianos que lo acompañan con sus oraciones», escribió Claudia Margarita en la publicación, que se convirtió de inmediato en noticia entre los seguidores del vallenato.

«Gracias también por cada mensaje y cada palabra de apoyo; significan mucho para nuestra familia», agregó la hermana del cantante, cuyo video superó en apenas tres horas los 16.000 «me gusta» y acumula cientos de comentarios de respaldo.

Foto instagram @claudiamzuleta

Mensajes de fe para el clan Zuleta

El video, acompañado de la canción «El Firme» de Los Hermanos Zuleta, se llenó en cuestión de minutos de mensajes de fe y cariño hacia el intérprete y su familia. «Hay victoria en la vida de Kbeto», «Dios ha sido grande» y emojis de oración se repiten entre los cientos de comentarios que celebran cada avance del cantante, en una cadena de oración que no se ha detenido desde la noche del accidente.

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Ocho días de angustia tras el accidente

El vallenatero, hijo del también cantante Poncho Zuleta, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla desde el pasado martes 27 de octubre, cuando fue trasladado en avión ambulancia desde Bosconia, Cesar. El lunes 26 de octubre, el bus en el que viajaba su agrupación cayó al río Ariguaní, en un accidente que dejó cuatro muertos y varios heridos de gravedad.

Kbeto sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y la amputación de su miembro inferior izquierdo. Durante la semana fue sometido a varias cirugías, lavados quirúrgicos y manejo con sistema de presión negativa, mientras permanecía bajo ventilación mecánica y sedación. Un angiotac practicado en su pierna derecha confirmó una buena circulación, por lo que ese miembro está a salvo.

La gran noticia llegó la noche del sábado 31 de octubre, cuando su equipo de trabajo publicó el comunicado número 004, basado en el parte médico entregado por Héctor Arturo Zuleta, hermano del cantante y médico de la familia: Kbeto despertó espontáneamente, fue extubado con éxito y está consciente, hablando y reconociendo a las personas que lo acompañan.

«Ya habló con mi padre, con mi mamá y con su hija»

El optimismo de la familia también lo dejó ver este lunes Carlos Andrés Zuleta, otro de los hermanos del cantante, durante una presentación musical. «Mi hermanito reaccionó del coma… ya habló con mi padre, ya habló con mi mamá, ya habló con su hija», expresó ante los asistentes, que respondieron con aplausos, según registró el diario El Pilón de Valledupar.

Pese a los avances, descritos como «alentadores» por su equipo, Kbeto continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable y bajo manejo médico integral. La familia ha pedido mantener en las oraciones también a los demás integrantes de la agrupación musical que resultaron afectados en el accidente, cuya situación manejan con reserva por respeto a su privacidad.

«Valoremos cada paso positivo, con prudencia y con nuestra confianza puesta en Dios», había señalado el comunicado del sábado, una línea que la familia mantiene mientras el cantante sigue su recuperación en Barranquilla, acompañado por los suyos y por miles de seguidores en todo el país.

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