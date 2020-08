En medio de la tormenta de comentarios divididos que han surgido después de que se supo sobre la medida de detención domiciliaria contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, especialistas se refirieron al tema.

El abogado penalista Francisco Bernate se refirió a la situación jurídica del expresidente y senador tras esta noticia que ha sorprendido al país y aclaró en La Fm que el exmandatario no ha sido condenado ni acusado en este caso.

“A Álvaro Uribe no lo han condenado, no lo han acusado, esto apenas está empezando (…) Es un hecho grave pero no es más que eso, esto no es una condena es una decisión judicial”, aseguró Bernate en el medio citado.

En ese sentido, el jurista explicó que ahora lo que sigue para el expresidente es continuar con su defensa en este proceso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y detalló que este alto tribunal es el único que puede definir su libertad al día de hoy.

