Anuel no habla de su hija Gianella y lo van a demandar porque es mentiras que esté pendiente de ella según la mamá.

Melissa Vallecilla, la madre de Gianella la primera de las hijas de Anuel se la cantó y lo va a demandar por mentiroso. El cantante estuvo en Alofoke «VideoPodcast» y se las tiró de buen padre hablando maravillas de cómo quiere a sus hijos. Pero obviando hablar de su primer retoño.

«Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?», fueron las contundentes palabras de Melissa, luego de escucharlo hablar quedando como un santo. Todo parece indicar que la realidad no es lo que el cantante promulga.

La sentencia para Anuel

«Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina«. Sentenció la mamá de Gianella para confirmar que está furiosa. Al parecer el detonante de Alofoke fue que Anuel destacó a «Catleya como esa es la princesa» hija de Yailin «La Más Viral» y Pablito que tuvo con Astrid Cuevas sin mecionar a su hija. Por lo que Melissa Vallecilla se enfureció más porque el cantante no habla de su primera hija.

«Hay muchísimas cosas que yo me he quedado callada para que no digas que quiero dañar tu carrera, pero ya me cansé. Si no respetas a mi hija yo no tengo porqué respetarte a vos. Nos vemos las caras en corte». Fue parte del mensaje que compartió el programa «El Gordo y La Flaca» de Univsion para darle más eco a que el cantante será demandado.

