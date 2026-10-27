La Polfa cambia su línea de mando: tres coroneles van tras las mafias del contrabando

Resumen: Las coroneles Liliana Jiménez, Jenny Rodríguez y Diana Daza integrarán la línea de mando de la Polfa. El Gobierno les encomendó enfrentar las redes del contrabando y afectar sus finanzas. Jiménez cuenta con más de 29 años de servicio y fue la primera mujer en comandar la Policía de Caldas.

La Polfa tendrá una línea de mando integrada por tres mujeres. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 27 de octubre las designaciones de las coroneles Liliana Jiménez, Jenny Rodríguez y Diana Daza, quienes ocuparán la Dirección y las dos subdirecciones de la Policía Fiscal y Aduanera.

La presentación estuvo acompañada de una instrucción del Gobierno: enfrentar las redes del contrabando y afectar sus finanzas. El mandatario relacionó ese delito con el daño a la economía y con los recursos que llegan a estructuras criminales que atacan a la fuerza pública y a la población.

En el anuncio también participó el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, quien presentó a las oficiales y destacó que, por primera vez, la línea de mando completa de esta dirección policial estará conformada por mujeres. La novedad abarca tanto la dirección como las dos subdirecciones anunciadas.

¿Cómo queda integrada la nueva línea de mando de la Polfa?

La coronel Liliana Jiménez estará en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación. Las tres oficiales fueron presentadas como el equipo encargado de liderar la respuesta de esta unidad frente al contrabando.

Velásquez aseguró que existen líneas de investigación y compromisos operacionales para enfrentar ese fenómeno. Por su parte, De la Espriella insistió en que el contrabando debe ser combatido como un delito grave y no como una actividad ajena a los problemas de seguridad del país.

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¿Quién es Liliana Jiménez, la oficial que estará al frente?

La Policía Nacional identifica a la directora como Liliana Andrea del Pilar Jiménez Falla, una oficial superior con más de 29 años de servicio. Su trayectoria reúne experiencia en mando, educación policial, talento humano y cooperación internacional, de acuerdo con el perfil publicado por la institución.

Jiménez es administradora policial, especialista en Pedagogía e Investigación en el Aula, especialista en Seguridad y magíster en Intervención en Sistemas Humanos. Su formación incluye estudios en liderazgo, gestión policial, derechos humanos y relaciones internacionales.

Dentro de sus responsabilidades anteriores figuran la Subcomandancia del Gaula Bogotá, la Vicerrectoría de Proyección Social de la Dirección Nacional de Escuelas y la Dirección de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. También ha trabajado en Bienestar Social, Talento Humano y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

La institución resalta que fue la primera mujer en comandar la Policía de Caldas y la primera agregada de Policía de Colombia en Turquía. En esa misión participó en la apertura y consolidación de la agregaduría en Ankara y en el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Su hoja de vida registra 64 condecoraciones.

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¿Qué tarea cumple esta unidad junto a la Dian?

La Polfa apoya a la Dian en el control y la investigación relacionados con las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Su misión institucional vincula la seguridad fiscal del Estado con la protección de la competitividad del país y de las actividades económicas que operan dentro de la legalidad.

Según la información institucional de la Policía Fiscal y Aduanera, ese trabajo incluye enfrentar el contrabando, el fraude aduanero y la evasión, con apoyo del análisis de información y la cooperación entre entidades. Ese es el ámbito de acción en el que deberá trabajar la nueva línea de mando presentada por el Gobierno.

En su presentación institucional, Jiménez plantea una gestión basada en disciplina, transparencia y uso eficiente de los recursos. También destaca la inteligencia y la cooperación interinstitucional para responder a las nuevas dinámicas de las economías ilícitas.