¡Colombia en la final! Emanuel Otálvaro asegura medalla en el tenis de mesa de Dakar 2026

Resumen: Emanuel Otálvaro, tenismesista antioqueño de 16 años, venció al hongkonés Li Ki Ho y clasificó a la final de Dakar 2026. Colombia asegura medalla y el joven de Rionegro buscará el oro este jueves.

Colombia ya tiene medalla asegurada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El antioqueño Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, venció este jueves en la semifinal al hongkonés Li Ki Ho y se instaló en la gran final del torneo individual masculino de tenis de mesa, una instancia inédita para un deportista colombiano en estas justas.

Con el triunfo en semifinales, disputada en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar, en Senegal, el nacido en Rionegro le garantiza al país por lo menos la medalla de plata y peleará por el oro más tarde este mismo jueves, en la jornada de cierre del tenis de mesa de los Juegos. Su rival por el título saldrá del cruce entre el japonés Ryuusei Kawakami y el surcoreano Lee Seungsoo.

Otálvaro llegó a Dakar como segundo cabeza de serie del torneo y ha confirmado ese favoritismo partido a partido. En la fase de grupos ganó sus tres compromisos sin ceder un solo set, frente al costarricense Lucca Lobo, al francés Noah Vitel y al peruano Samuel Duffoo. En octavos de final barrió 4-0 al español Ladimir Mayorov y en cuartos firmó una de las mayores hazañas del deporte colombiano en los últimos años: derrotó 4-1 al chino Li Hechen, sexto favorito, con parciales de 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10, en 41 minutos de juego.

Esa victoria ante el representante de China, la máxima potencia mundial del tenis de mesa, hizo historia por partida doble: por primera vez desde que la disciplina entró al programa olímpico juvenil en Singapur 2010, China se quedará sin medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los asiáticos habían barrido con los tres oros en las dos ediciones anteriores.

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

«En el último set íbamos 9-6 y, la verdad, me relajé un poco y él me pudo remontar. Al final pude sacar el partido con el 12-10. Estoy muy feliz porque es un sueño que tenía desde pequeño, porque quería estar en unos Juegos Olímpicos. Espero continuar haciendo todo lo mejor posible», dijo Emanuel tras superar los cuartos de final.

El antioqueño, abanderado de la delegación colombiana en Dakar, también habló del respaldo de su familia, que viajó hasta Senegal para acompañarlo: «Estoy muy orgulloso de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Estoy muy feliz de tener a mi familia aquí, especialmente a mi madre. Viajaron desde Colombia en un vuelo muy largo para apoyarme. No sé quién está más feliz, si ellos o yo. Para mí sería especial convertirme en campeón».

De la finca de Rionegro a la élite mundial

Emanuel Otálvaro nació el 14 de julio de 2010 en la vereda Las Cuchillas, de Rionegro, y creció en la finca de su familia en la vereda La Laja, en el oriente antioqueño. Sus papás, Yolanda y Ricardo Antonio, sacaron adelante a sus dos hijos entre labores de campo y rebusque: vendieron tamales, arepas, aromáticas y hasta rifas para financiar los viajes de los niños a las competencias. Emanuel también vendía dulces que él mismo preparaba.

A los 9 años se fue a Europa, donde vive en Portugal, para formarse en el tenis de mesa de alto nivel, la disciplina a la que llegó por su hermano mayor, hoy entrenador en España. Su primer entrenador, Juan Jiménez, lo apodó el «Demonio Azul» por su arrolladora forma de jugar. Terminó el bachillerato de manera virtual, mientras entrenaba en las mañanas y estudiaba en las noches.

Sus resultados lo respaldan: es segundo del ranking mundial sub-17 y único sudamericano en el top 10 de la categoría; fue campeón individual de los I Juegos Nacionales Juveniles de 2024; ganó la medalla de plata en dobles del Campeonato Mundial Juvenil de la ITTF, la primera presea de Colombia en un mundial de la disciplina; se colgó el oro en el WTT Youth Contender de Cuenca (Ecuador) y el doble oro en el de Rionegro en 2024, y hace apenas unos días obtuvo el bronce en el Campeonato Panamericano de Lima 2026, su último torneo antes de viajar a Dakar.

Foto: Filiberto Rojas / Comité Olímpico Colombiano.

Además, es producto del programa ITTF Hopes, de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que identifica y acompaña a los talentos más jóvenes del mundo. Su campaña en Senegal, donde ha cedido apenas un set en todo el torneo antes de las semifinales, lo consolidó como el estandarte de América en estos Juegos: es el único no asiático entre los cuatro semifinalistas del individual masculino.

Cuándo y dónde ver la final

La final del individual masculino de tenis de mesa se disputa más tarde este jueves 5 de noviembre, en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar. En Colombia la jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud se puede seguir por DSPORTS 2 (canales 612 y 1612 HD de DIRECTV), Claro Sports y las plataformas DGO, Panam Sports Channel y Olympics.com.

Lea también: ¡Colombia sueña! Emanuel Otálvaro venció a un chino y es semifinalista del tenis de mesa en Dakar 2026

También te puede interesar: Emanuel Otálvaro, de 16 años, se colgó el bronce en el Panamericano de tenis de mesa en Lima